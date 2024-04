L’Oficina de l’Autònom de Palma ja està en marxa a les instal•lacions de PalmaActiva

El batle de Palma Jaime Martínez Llabrés ha visitat avui l’Oficina de l’Autònom, ubicada a les instal·lacions de PalmaActiva. Després de conèixer “in situ” el funcionament d'aquest espai, ha participat al Fòrum del Treball Autònom de Palma, que avui ha celebrat la primera reunió.

Durant la visita han acompanyat el batle la regidora d'Economia i Comerç Lupe Ferrer; el director general d'Autònoms Juan Antonio Tormo; el coordinador de l’àrea Pedro Miró; el director general de Comerç Toni Fuster; i la gerent de PalmaActiva Carmen Aguiló.

L'Oficina de l'Autònom és un espai únic per ajudar autònoms, pime i emprenedors. Es tracta d'un espai centralitzat d'informació sobre l'emprenedoria, els passos i els tràmits administratius per a la creació d'empreses i els ajuts, les subvencions, les línies de crèdit bancari i altres recursos disponibles de suport a les persones emprenedores.

Martínez Llabrés ha afirmat que “la creació de la Direcció General d'Autònoms i l’Oficina de l’Autònom són importants perquè ajudaran al col·lectiu, atenent les seves demandes i oferint solucions a emprenedors, autònoms i pime de la nostra ciutat”.

En relació al Fòrum del Treball Autònom, el batle ha manifestat que “serà una fita dins del teixit empresarial de Palma –format per més de 30.000 autònoms– que veuran com les seves problemàtiques són debatudes en aquest espai, on es reivindicarà el seu lloc a la societat com a motor econòmic i com a creador de riquesa i prosperitat per a la nostra ciutat”.

Què es l'oficina de l'autònom?

L'Oficina de l'Autònom és una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Palma amb la col·laboració de la Direcció General d'Autònoms a les dependències de PalmaActiva. Atén les demandes i ofereix solucions a emprenedors, autònoms i pime de Palma.

Aquests són alguns dels serveis que ofereix l'Oficina de l'Autònom:

• Finestreta Única Municipal

La Finestreta Única Municipal unifica els serveis d'un Punt PAE amb l'assessorament i la tramitació en més matèries per tal d'ajudar per donar d'alta empreses a diferents estaments oficials.

• Assessorament i consultoria

Ajuda per crear o millorar el pla de negoci. Estudi del pla de viabilitat i de finançament.

• Plans específics de revitalització

Pla SOS Comerç, Restauració i Autònoms – servei d'atenció i consultoria que servirà per reactivar i reflotar projectes– i Pla Palma Segona Oportunitat –adreçat a empresaris que per diverses circumstàncies van haver de tancar el negoci però volen seguir el seu projecte de vida amb l'activitat empresarial–.

• Programa de mentors

Amb aquesta iniciativa els mentors comparteixen les seves experiències per ajudar a la trajectòria empresarial, oferint un punt de vista extern, expert i confidencial que ajuda a detectar les fortaleses i debilitats d'empreses o projectes empresarials.

• Foment de l'associacionisme

Depenent de l'activitat o de la situació física on s'exercirà l'activitat, es dona informació sobre les diferents associacions i federacions empresarials de Palma que tenen un paper rellevant en moltes preses de decisions.

• Speed networking

Trobades empresarials per establir nous contactes i possibilitar col·laboracions entre els participants de les jornades.

Què es el fòrum del treball autònom de Palma?

El Fòrum del Treball de l'Autònom de Palma té com a objecte constituir un espai de reflexió i debat sobre temes d'interès comú relacionats amb l'àmbit de les competències de PalmaActiva en matèria de promoció i desenvolupament econòmic local, mitjançant l'assessorament i el suport a pime i petites empreses, associacions i confederacions empresarials, promotors i emprenedors de nous projectes empresarials.

El fòrum està constituït, inicialment, per 16 membres, 10 representants d’associacions o entitats empresarials i 6 professionals de reconeguda experiència i es reunirà de manera ordinària trimestralment.

Composició

ENTITATS

CAEB

Cambra de Comerç

PIMEM

ATA

ASIMA

ASINEM

Joves Empresaris

ISBA

Gran Empresa GBE

BNI

PROFESSIONALS

• Patricia Abril, autònoma, empresària amb tres franquícies de McDonald's a Palma (expresidenta de McDonald's Espanya i vicepresidenta per a Europa)

• Guillem Llofriu, autònom, expert en comunicació i màrqueting i responsable de comunicació de CEVE (Confederació Empresarial Veterinària d'Espanya)

• Verónica Montes, autònoma i directora d’oficina de MAPFRE.

• Majo García, autònoma especialista a Corporate Brand & PR Digital, marca personal, comunicació turística i audiovisual.

• Biel Fiol, autònom, advocat.

• Nuria Torres, autònoma, experta en coaching executiu, lideratge, management i gestió d'equips.

• Alberto Quintero, autònom, emprenedor i creador de Startup Tecnològica.