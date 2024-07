PalmaActiva signa un acord de col·laboració amb Brillosa

La regidora d’Economia, Comerç i Autònoms, Lupe Ferrer, i l’administrador de l’empresa Brillosa, Antonio Massó, han signat un protocol de col·laboració mitjançant el qual aquesta empresa s’adhereix a la Xarxa Activa d’Empreses de PalmaActiva. També hi ha assistit a la firma Juan Antonio Tormo, director general d'Autònoms de l'Ajuntament de Palma. PalmaActiva promou aquesta Xarxa Activa d'Empreses per fomentar la col·laboració publicoprivada per al foment de l'ocupació, la formació i l'emprenedoria, destaca l'edil.

Gràcies a aquest conveni, Brilllosa participarà en diverses activitats promogudes per PalmaActiva (trobades empresarials, visites d’estudiants, practiques formatives no laborals, suports als programes mixts de formació i ocupació, estudis de necessitats formatives...).

La Xarxa Activa d'Empreses té per finalitat dur a terme mesures d'actuació al voltant de l'ocupació, la formació i l'emprenedoria, i, en general, accions que puguin millorar el desenvolupament local i el posicionament de les persones al mercat laboral; i col·laborar en la incorporació al mercat de treball de persones en edat laboral especialment vulnerables, com els joves i les persones més grans de 45 anys.