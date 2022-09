Armengol subraya que la 'ecotasa' no está concebida “para que vengan menos turistas sino para generar inversiones”

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reiterado este martes que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) no está concebido “para que vengan menos turistas sino para general inversiones”.

En el pleno del Parlament de este martes, la líder del Ejecutivo autonómico ha respondido a una pregunta de control de la portavoz de Cs en la Cámara, Patricia Guasp, que ha expresado sus “dudas” respecto a qué se está destinando la recaudación de la conocida como 'ecotasa' que, para Guasp “ni es eco ni es tasa”.

Patricia Guasp ha pedido a Armengol que “no se pliegue” a las exigencias de los socios de MÉS y Unidas Podemos para aumentar el impuesto.

Armengol, por su parte, ha señalado que el Govern no funciona en base a exigencias sino a debates y diálogo y ha defendido la necesidad del ITS para que los turistas aporten a los recursos públicos para posibilitar inversiones. “El ITS no ha hecho que vengan menos turistas sino que ha aportado calidad y capacidad de inversión”, ha concluido.