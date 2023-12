La consejera de Vox cesada por trabajar poco en el Consell de Menorca del PP veta los Presupuestos como represalia

La única consejera con la que cuenta Vox en el Consell de Menorca, Maite de Medrano, ha votado en contra de los Presupuestos de la institución, haciendo con ello caer las cuentas del próximo año, al no haber sido readmitida en el equipo de gobierno liderado por el PP. Los populares la expulsaron el pasado mes de noviembre, rompiendo su pacto con la extrema derecha, a raíz de la “falta de actividad” de De Medrano en el departamento del que era responsable hasta entonces. La ultraderechista había condicionado su apoyo a los Presupuestos a cambio de volver a ser integrada en el equipo.

Pasadas las 14.15 horas, en una sesión extraordinaria celebrada este jueves en el Consell Insular, De Medrano ha obstaculizado con su voto negativo -alineándose con PSOE y Més per Menorca, si bien por motivos distintos- la aprobación de las cuentas al no contar el PP con la mayoría necesaria para sacarlas adelante. La que fuese consejera de Vivienda, Agenda Urbana, Innovación y Empleo ha justificado su rechazo en que los Presupuestos no reflejan un “cogobierno PP-Vox” y en que las negociaciones en torno al texto han sido insuficientes dado que los Presupuestos “contienen cosas que no son propias de Vox y que Vox incluso denuncia”.

“Para cambiar el rumbo de las políticas de izquierdas de los últimos años es para lo que Vox quiere estar en el cogobierno con el PP, porque eso es lo que eligieron los votantes. Para frenar los comecocos y chiringuitos y que esto se refleje en los presupuestos tras negociar y consensuar”.

Durante su intervención, De Medrano ha manifestado que “la mayoría de los menorquines votaron 'cambio'”, deslizando acto seguido: “No sé si parte del PP o Adolfo Vilafranca [presidente del Consell] piensan que tienen mayoría absoluta o que Vox da cheques en blanco, o si se han olvidado de sumar. Pero insisto que Vox respeta a sus votantes y tiene su mano tendida para colaborar juntos a transformar Menorca desde nuestras diferencias y dejar de jugar al perro y gato. PP y Vox somos la verdad alternativa”.

Al término del pleno, Vilafranca ha tomado la palabra para rebatir a De Medrano y manifestar que durante las negociaciones con Vox “no ha habido temas concretos” sobre la mesa: “Si hubiera habido alguna cosa que incorporar lo hubiésemos hablado. Hay que partir de la verdad”.

Cabe recordar que, tan sólo unos días después de su expulsión, durante el primer pleno celebrado con los conservadores en minoría, De Medrano ya se posicionó en contra de varias de las iniciativas formuladas por el PP, lo que llevó a los partidos de izquierdas a votar a favor de las mismas.

Entre las propuestas rechazadas por Vox, una de ellas era la dirigida a fomentar y facilitar la vacunación estacional contra la gripe común y la COVID-19, que pudo salir adelante gracias a los doce votos a favor de PP, PSOE y Més per Menorca y el único en contra de De Medrano. Acto seguido, el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca (PP), manifestó su agradecimiento a la oposición por su “responsabilidad institucional”.