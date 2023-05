Adiós al ciclo de izquierdas en Balears. Con el 77,71% escrutado, el PP gana las elecciones con el 36,20% de los votos, lo que se traduce en 25 diputados. Esto le permite sumar con Vox, que experimenta un fuerte aumento y se convierte en tercera fuerza Parlamentaria: 14,23% de votos y 8 diputados. Marga Prohens, la candidata del PP, será con toda probabilidad -y a falta de un proceso de negociación con Vox- la futura presidenta del archipiélago y desbancará a la socialista Francina Armengol.

El PSIB-PSOE quedaría segundo, con un 26,56% de los votos y 17 diputados (dos menos de los que tiene ahora). Tan sólo sumaría 26 diputados con las otras fuerzas políticas de izquierdas debido a la caída de Unidas Podemos, que pierde cuatro de los seis diputados y baja al 4,36% de los votos. Aguantan Més per Mallorca, que ha conseguido mantener sus 4 diputados (el 8,38% de los votos), Més per Menorca, con sus 2 diputados (1,25% de los votos) y Gent per Formentera, con su diputado (0,08% de los votos).

Una de las incógnitas de la noche era qué pasaría con El Pi, cuya entrada en el Parlament estaba en el aire por la barrera electoral del 5%. Con los resultados actuales (3,64% del voto), El Pi no entraría en el Parlament y perdería sus tres diputados. Tampoco ha sido una buena noche para Ciudadanos, que también desaparece de la Cámara autonómica y pierde sus 5 escaños al obtener sólo el 1,38% de los votos.

Los populares, con Jaime Martínez al frente, también ganan las elecciones con 10 concejales en Palma. De esta forma, recuperan cuatro en comparación con los últimos comicios. Vox también obtiene buenos resultados, pasando de cuatro a siete representantes. El PSOE, con José Hila al frente, obtiene ocho concejales, uno menos de los obtenidos en 2019. Unidas Podemos se queda con un concejal y Més per Mallorca obtiene tres concejales.

También han cosechado buenos resultados los partidos de derechas en Eivissa capital. El Partido Popular es el partido más votado y se sitúa en los 15 escaños, con lo cual obtiene la mayoría absoluta. A mucha distancia se sitúa el PSOE, con 7 escaños, seguido de Vox, con dos y de Unidas Podemos, con uno. De esta manera el candidato popular, Rafa Triguero, acaba con dos legislaturas de dominio progresista, donde los socialistas han podido gobernar en coalición con otras fuerzas progresistas a su izquierda.

Rafa Ruiz, alcalde socialista de la ciudad durante las últimas dos legislaturas, será el líder de la oposición. “Acaba un ciclo. Trabajaremos para esta ciudad desde la oposición, que es el lugar en el cual nos ha puesto la ciudadanía”, ha dicho Ruiz en su cuenta de Twitter. “Gracias a los votantes por su confianza en nuestro proyecto y a toda la gente implicada”, ha añadido.

Acaba un cicle. Treballarem per aquesta ciutat des de l'oposició, que és el lloc on ens ha posat la ciutadania.



Gràcies als votants per la seva confiança en el nostre projecte i a tota la gent implicada. — Rafel Ruiz /♥️ (@RafelRuiz) 28 de mayo de 2023

La derecha también se haría con Ciutadella. Los populares y Vox alcanzan la mayoría absoluta, con nueve y cinco concejales, respectivamente; desbancando de la primera plaza al Gobierno liderado por la fuerza menorquinista PSM-Més per Menorca. Este partido ha perdido dos escañados, pasando de siete a cinco representantes. Por su parte, los socialistas han conseguido mejorar sus resultados con un concejal más. En estos comicios, dos nuevas formaciones entran en el arco parlamentario: Vox y Ciutadella Endavant han logrado un escaño cada uno.

La debacle de la izquierda se traslada también a un histórico feudo progresista, Formentera. Después de tres legislaturas de rodillo progresista, con dos gobiernos de Gent per Formentera y uno en coalición con el Partido Socialista, Llorenç Córdoba, candidato de Sa Unió (PP y Compromís amb Formentera), puede gobernar con mayoría absoluta (9 escaños). En segunda posición se sitúa Gent per Formentera, partido insularista de izquierdas, con 5 escaños. En último lugar, el PSOE sumaría 3 escaños. Desde que existe el Consell de Formentera siempre había gobernado la izquierda, siendo uno de sus feudos históricos en Balears.

El PP conquista Eivissa

El PP también ha conseguido las otras cuatro alcaldías de la isla de Eivissa, además de la capital. En Santa Eulària des Riu, el PP suma incluso más apoyos que en 2019, cosechando 14 escaños; el PSOE-PSIB se sitúa en 5, mientras que Unidas Podemos y Vox consiguen uno. De este modo, la izquierda retrocede y Vox entra en el Consistorio. Será la segunda legislatura con Carmen Ferrer como alcaldesa.

En Sant Antoni de Portmany, el PP ha conseguido la mayoría absoluta a diferencia de la anterior legislatura, donde tuvo que gobernar con Ciudadanos y el PI -la derecha regionalista-. Los populares han alcanzado los 12 escaños -uno más que lo que marca la mayoría absoluta-; el Partido Socialista siete, mientras que Vox y Unidas Podemos suman uno. Desaparece el PI y Ciudadanos de la institución, mientras que entra Vox. La izquierda retrocede como en el resto de los ayuntamientos.

En Sant Josep de sa Talaia habrá cambio de gobierno, igual que en la capital de Eivissa, los dos únicos municipios en los que gobernaba la izquierda en la isla. El PP se ha hecho con 10 escaños -a uno de la mayoría absoluta- y necesitará a Vox para gobernar, que ha alcanzado dos -uno más del que ya tenía-. El PSOE se sitúa en los siete escaños, Unidas Podemos suma uno y Ara Eivissa -la izquierda insularista- otro. Vicent Roig, actual conseller insular de Medio Ambiente, será el alcalde.

En Sant Joan de Labritja, pese a que el PP pierde dos concejales, mantiene la mayoría absoluta, con ocho escaños. Tania Marí, hasta ahora diputada en el Parlament, será la alcaldesa. Santi Marí, que fue concejal de Deportes en la anterior legislatura con el PP y director de Bienestar Social en el Consell Insular, ha sumado dos concejales con su Agrupación de Electores, después de haber abandonado el PP. Finalment, Sa Veu des Poble (un partido de nueva fundación que lidera Javier Torres, hasta ahora conseller insular de Transportes por Ciudadanos y que cuenta con expolíticos del PP y del PSOE) suma dos escaños y el PSOE uno. Unidas Podemos desaparece.

La derecha también arrasa en los Consells Insulares

Por islas, Mallorca, el PP, con Llorenç Galmés como candidato a la presidencia del Consell, arrebata al PSIB el gobierno insular al obtener un total de doce escaños -frente a los siete de 2019- y el 31,71% de los sufragios. Los socialistas, encabezados por la actual máxima responsable de la institución, Catalina Cladera, logra diez consellers -al igual que en las elecciones de 2019- y el 27,89% de los votos.

Mientras tanto, Vox suma tres escaños más a los conseguidos hace cuatro años y suma un total de seis (16,38% de los votos). Por detrás se situarían MÉS, con tres escaños, y El PI, con dos, mientras que, en otra de las sorpresas de la jornada, Podemos desaparecería del hemiciclo.

En el Consell de Menorca, el PP roza la mayoría absoluta (fijada en siete escaños) al obtener seis consellers (frente a los seis de 2019) y puede desbancar al PSOE al frente de la presidencia. El PSIB, por su parte, logra tres asientos (uno menos que hace cuatro años), seguido de Més per Menorca, también con tres (igual que en los últimos comicios), y Vox accede por primera vez al gobierno insular con un conseller. Ni Podemos ni Ciudadanos logran representación alguna.

Por su parte, en el Consell Insular d'Eivissa, el PP tiene, de momento, un conseller más del que necesita para obtener la mayoría absoluta, con ocho escaños (dos más de los que obtuvo en 2019); seguido del PSOE-PSIB, con tres escaños (uno menos que hace cuatro años). Vox obtiene un conseller y también entra en la institución, mientras que Unidas Podemos, también con un escaño, pierde fuerza en la institución. Ciudadanos desaparece.

Resisten Inca, Calvià y Maó

La única capital que ha resistido es Maó. El PSIB-PSOE, con el actual alcalde, Héctor Pons, al frente, es la fuerza más votada en las elecciones al Ajuntament de la capital menorquina, con nueve regidores. Le siguen de PP, con siete, Ara Maó, con cuatro, mientras que Vox entraría en el mapa político del consistorio con uno. Por su parte, Ciudadanos desaparecería de la arena municipal al no obtener ningún regidor.

En el municipio de Calvià, el PSIB resiste la embestida del PP al rozar la mayoría absoluta (fijada en 13 escaños) al conseguir doce concejales (uno menos que en 2019). El PP, por su parte, consigue ocho regidores (tres más que en los últimos comicios) y Vox se sitúa como tercera fuerza más votada con cinco escaños, tres más que en 2019. Quedan fuera del Ajuntament tanto Podemos como Ciudadanos, que pierden los dos concejales que tenían cada uno.

En Inca, el PSIB también acaricia la mayoría absoluta al conseguir diez escaños (uno más que en 2019), mientras que el PP duplica los tres regidores con los que cuenta en la actual legislatura. Vox suma un concejal más, con un total de tres, mientras que Més per Mallorca mantiene sus dos regidores actuales. En la capital de Es Raiguer pierden todos sus concejales El PI, Podemos, Cs e Independents d'Inca.

Asimismo, en Pollença los socialistas también se erigen en la fuerza más votada, con seis regidores, superando de este modo a Tots per Pollença-El PI (cuatro concejales), una de las formaciones que conforman el actual pacto de gobierno junto a Unió Mollera Pollencina, que pierde uno de sus dos escaños. MÉS per Mallorca logra, mientras tanto, cuatro escaños y el PP obtiene dos (frente al concejal con el que cuenta en la actualidad). Salen del hemiciclo Podemos y Alternativa per Pollença.

En Manacor, MÉS per Mallorca continúa ostentando la mayoría, con siete concejales, pero con el PP pisándole los talones (seis regidores). Por su parte, el PSIB mantiene sus cuatro escaños, mientras que AIPC-SyS pierde uno de sus tres concejales actuales y Vox entra en el consistorio con dos. Podemos y El PI se quedan fuera.

Información redactada con la colaboración de Esther Ballesteros, Nicolás Ribas y Laura Galaup.