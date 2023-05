Armengol se despide de la presidencia de Balears: “Es evidente que la izquierda no puede gobernar”

La presidenta del Govern balear y candidata socialista a la reelección, Francina Armengol, ha considerado “absolutamente preocupante” la “oleada de la derecha y la extrema derecha” registrada en las elecciones autonómicas y municipales celebradas este domingo, y ha anunciado que el PSOE se pondrá nuevamente “en marcha” para “sacar los mejores posibles” de cara a las próximas elecciones generales.

MAPA | ¿Quién gana en cada ayuntamiento? Los resultados de las elecciones del 28M, municipio a municipio

Más

Acompañada por otros altos cargos de la formación, Armengol ha comparecido ante los medios para valorar los resultados de los comicios de este domingo a falta de los últimos recuentos. La jefa del Ejecutivo balear ha comenzado su intervención felicitando al PP y aludiendo a la “mayoría clarísima” cosechada por “la derecha y la extrema derecha” en Balears.

“Es evidente que la izquierda no puede gobernar y así lo han decidido los ciudadanos, que nos han encargado la labor de liderar la oposición”, ha manifestado Armengol, quien ha asegurado que la formación llevará a cabo este trabajo “de manera firme, comprometida y constructiva, como siempre hemos trabajado, para garantizar no sólo los derechos que hemos alcanzado estos últimos ocho años, sino para seguir avanzando en construir más derechos”.

La democràcia, els ciutadans/es, heu parlat. La meva enhorabona a Marga Prohens i el PP pels resultats en aquestes eleccions.



Gràcies infinites als milers d'illencs que heu confiat en el @psibpsoe, fent que hàgim mantingut el mateix nivell de vot que a 2019, màxim històric.



El… pic.twitter.com/ys3qSw2TOq — Francina Armengol (@F_Armengol) 28 de mayo de 2023

Prohens, emocionada: “Gobernaré para todo el mundo”

Por su parte, la candidata del PP a la presidencia del Govern, Marga Prohens, ha intervenido visiblemente emocionada ante los medios de comunicación: “Ahora sí, podemos decir que hemos ganado las elecciones”, ha proclamado, asegurando que será la presidenta “que la ciudadanía me ha dicho, del valor de la palabra dada y que gobernará para todo el mundo”.

Prohens, quien ha asegurado que cuando comenzó su andadura en el partido nunca imaginó “vivir una tarde como esta”, ha manifestado que legislará “para todas las personas, trabajadores, autónomos, pymes, gente del mar, para el ámbito turístico, la innovación, la cultura, los que nos cuidan a todos, médicos, profesores, para el tercer sector tercer sector, aplicando nuestro programa de gobierno. Y no perderemos el tiempo, la gente necesita soluciones, no celebraciones”.

La aspirante 'popular' ha subrayado que los últimos han sido años “muy intensos de construir un mensaje de cambio y alternativa, un proyecto de gestión, moderación, de centro político y de libertad para Balears”, toda vez que los últimos quince días, ha aseverado, el PP ha vivido la campaña “más dura de la última década, con muchos ataques personales y zancadillas”.

“Hemos aguantado mentiras y manipulaciones, pero hemos seguido nuestro camino sin mirar a nadie. No ha sido improvisado. Hemos ofrecido propuestas y soluciones en positivo. Los ciudadanos han hablado y el PP es la fuerza más votada”, ha abundado Prohens, quien ha subrayado que “no hay una mayoría alternativa, los ciudadanos quieren que gobierne el PP en las principales instituciones de Balears”.

Vox se siente “emocionado”

“Llegar a este momento, después de tanta lucha, le emociona a uno”. Así ha comenzado su rueda de prensa el líder de Vox en Balears, Jorge Campos, que ha conseguido hacerse tercera fuerza en el Parlament: la ultraderecha se hace con 8 asientos en la Cámara autonómica y un 14,07% de los votos (esto son 5 diputados más y 5,96 puntos más de votos).

“Hoy hemos derrotado a la izquierda, ahora toca sentarse a negociar y a derrotar una a una todas sus políticas…. las políticas que ha liderado Francina Armengol son las de la ruina y del enfrentamiento. Tendemos la mano, por supuesto, para iniciar una negociación con el PP”, ha comentado el líder de la extrema derecha en las Islas.

Ciudadanos: “No me desdigo”

La candidata de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha comparecido ante la prensa tras certificarse la salida de su partido del Parlament: “No es un resultado bueno. El cambio tenía que venir desde el centro. No me desdigo de las propuestas que ha hecho mi partido, no me desdigo de nada de lo hecho en estos cuatro años y en esta campaña”.

Ciudadanos no sólo se ha quedado fuera de la cámara autonómica, sino que ha perdido también el asiento que tenía en el Consell d'Eivissa y los cuatro concejales que tenía en el Ajuntament de Palma.

Unidas Podemos asume los malos resultados

El número dos de Unidas Podemos en las listas al Parlament y secretario de organización del partido, Alejandro López, ha lamentado el “fuerte descenso” en los resultados obtenidos en el Parlament, con los que UP obtendría dos escaños, y los ha calificado de “malos resultados”.

El secretario ha planteado la necesidad de “redefinir la estrategia del partido” y “entender la situación haciendo una lectura de porqué la derecha ha tenido esa subida”.

UP obtendía dos escaños en el Parlament, cuatro menos que en los comicios de 2019. Por otro lado, en el Ayuntamiento de Palma, los 'morados' obtendrían un regidor, dos menos que en 2019.

Apesteguia: “Somos la única fuerza [de izquierdas] que ha mantenido los resultados”

El candidato de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reconocido que las izquierdas no han conseguido su principal objetivo en las elecciones locales y autonómicas: mantener las mayorías progresistas en sus principales instituciones. “Es innegable que no hemos conseguido los dos propósitos que teníamos: que siguiera habiendo una mayoría progresista en este país y que las fuerzas soberanistas fueran capaces de liderarlas”, ha dicho.

El líder ecosoberanista, eso sí, ha agradecido el hecho de que Més per Mallorca haya sido la única fuerza progresista que ha mantenido la confianza de la ciudadanía. “Somos la única fuerza [de izquierdas] que ha mantenido los resultados en las principales instituciones del país”, ha valorado.

El Pi: “”Son unos resultados muy negativos“

Uno de los grandes partidos derrotados de esta noche es el PI, la formación de centro-derecha regionalista de Balears. “Son unos resultados muy negativos y representan un fracaso. Respecto a las políticas que hemos puesto encima de la mesa, la gente ha elegido algo diferente, claramente”, ha valorado Tolo Gili, candidato al Parlament. El líder del espacio regionalista balear ha anunciado que el partido convocará una ejecutiva en las próximas semanas. “Tenemos que decidir cuál es el futuro del proyecto y cuál es el rumbo que queremos tomar”, ha reconocido.

El centro-derecha balear, que se ha quedado sin representación en el Parlament, aspiraba a ser decisivo para evitar que el futuro Govern dependiera de los partidos que sitúan en los extremos del mapa ideológico: Vox y Unidas Podemos, sin éxito. “Es evidente que la moderación no está de moda. Están de moda los extremismos y políticas que, pensamos, serán muy nocivas para las islas”, ha lamentado.

“No sabemos si la gente es consciente realmente de lo que ha votado, pero la gente ha escogido y lo tenemos que respetar, solo faltaría”, ha incidido Gili, que ha felicitado al PP, a quien ha pedido que tenga el suficiente sentido común para no meter a Vox en el Consolat de Mar, sin citar al partido ultraderechista directamente. “Esperamos que tengan el sentido común suficiente como para no derivar a un extremo muy peligroso para estas islas”, ha concluido.