El diputado de Vox Jorge Campos se querella tras ser acusado de grabar conversaciones con Abascal

Apenas un día después de que la dirección nacional de Vox diese este jueves por cerrada la crisis que durante más de una semana ha sumido al partido en Balears, el diputado nacional y exlíder autonómico, Jorge Campos, ha interpuesto una querella a raíz de la difusión, mientras la formación se encontraba en plena hecatombe política, de un documento interno con graves acusaciones contra él, entre ellas las de haber dirigido Vox “como si fuese su cortijo personal”, haberse lucrado del mismo e incluso haber grabado conversaciones con su presidente, Santiago Abascal.

Se trata de una carta cuya rúbrica se atribuye a la presidenta de la formación en las islas, Patricia de las Heras, y cuya autenticidad no ha desmentido la formación de extrema derecha, si bien la denuncia de Campos no va dirigida contra ella sino “contra quien sea el autor de la carta” y de su difusión, tal como ha señalado el diputado a las afueras de los Juzgados de Instrucción de Palma. En su querella, Campos solicita que sea el Juzgado el que adopte las medidas pertinentes para averiguarlo.

En declaraciones a los medios, el diputado ha afirmado que el contenido de ese escrito, que comenzó a circular dos días después de que Vox implosionara en las islas, comprometiendo aún más la situación del partido, son “falsedades, calumnias e injurias” y ha advertido de que no va a “dejar pasar una clara difamación”. Además, recrimina que la carta no sólo afectara a su honor sino también a la imagen del partido. “No voy a aceptar de ningún modo que se ponga en entredicho ni la gestión de Vox en Balears mientras yo fui presidente del partido, ni tan siquiera cuando estaba al frente del grupo parlamentario en la anterior legislatura”, ha declarado, expresando su orgullo por “la gestión impecable que se hizo durante estos años”.

De igual forma, ha argumentado que las cuentas del grupo parlamentario son fiscalizadas por la Intervención del Parlament y el Tribunal de Cuentas, por lo que considera “una auténtica barbaridad que en esa carta se dijera que hubiera algún tipo de irregularidad”.

En esta línea, preguntado por si ha conversado con De las Heras sobre este asunto, Campos ha indicado que la presidenta del partido no reconoce la autoría de la carta. No obstante, ha evitado confirmar que ese documento se enviara hace unos meses por cauces internos a la dirección nacional, extremo que no ha desmentido. “Yo puse en conocimiento de la dirección nacional del partido que esta carta se estaba difundiendo, evidentemente ellos también fueron conscientes porque también se dieron cuenta de la publicidad que se ha dado”, se ha limitado a señalar.

“El mecanismo que tenga el partido, que seguro que lo pondrá en marcha, es una cosa y la querella que presento yo a título personal es otra”, ha manifestado. Sí ha puntualizado que no fue informado en aquel momento, en verano. “Desde luego, si lo recibieron no le hicieron mucho caso”, ha razonado, remarcando que poco después fue nombrado candidato por Balears al Congreso de los Diputados.

Fuentes consultadas por Europa Press confirmaron la autenticidad de este documento, seis páginas que, al parecer Patricia de las Heras, envió a varias personas el pasado mes de junio, si bien la misiva va dirigida a Ángel López Maraver, diputado por Guadalajara y persona de confianza de Santiago Abascal. De hecho, las mismas fuentes precisan que el informe se trató durante una reunión en Palma, ese mismo mes de junio, con López Maraver y otros cargos: el vicesecretario Institucional, Ignacio de Hoces, y la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montse Lluís Serret.

El informe de De las Heras no era el punto central de aquella reunión pero salió a relucir durante las conversaciones, puesto que, en aquella visita, la comitiva de la dirección nacional pretendía “apaciguar” un conflicto interno por el futuro de Campos, que había encabezado la lista de Vox al Parlament. Se decidió entonces que iría de número 1 en la lista al Congreso.

Supuesta financiación paralela

En concreto, el documento acusa a Campos y su pareja de tratar al partido “como algo de su propiedad” y de intentar “destruir la organización y eliminar todos los coordinadores”, convocando reuniones a espaldas de De las Heras en las que “Jorge buscaba financiación paralela y decía que el partido le importaba 'dos huevos'”. “Se reunían con coordinadores para intentar desestabilizar el partido, y desde entonces hasta hoy han buscado la forma de derrocarme a través de mensajes negativos, atribuyéndome una mala gestión, porque le pertenece, y si no es suyo, no es de nadie”, subraya el informe atribuido a de las Heras.

El documento señala, asimismo, que la formación facturó “en exceso unos 33.000 euros aproximadamente” a una productora, cuyo administrador también recibía remuneración del partido al estar contratado como asesor parlamentario. También se afirma que Campos “se endeudaba para seguir sufragando sus gastos personales viviendo a cuerpo de rey a costa del partido, y de ahí su insistencia en no perder el control [del partido]”.

Asimismo, el informe acusa a Campos de grabar conversaciones privadas con cargos nacionales de la formación, entre ellos Abascal, y sitúa a la pareja de Campos como la instigadora de una denuncia contra la número dos de Vox en Palma, Sandra Barceló, por una agresión a otra mujer. Barceló fue condenada a una multa y dejó el cargo de regidora el pasado diciembre.

“Mis recomendaciones son, en caso de que se me dé el privilegio de volver al Congreso de los Diputados, que Jorge no recupere el control del partido, ni la portavocía parlamentaria, ni forme parte del gobierno, ya que supondría la sentencia de Vox Balears para regresar al cortijo de Jorge (...), con infinitud de dimisiones, una de ellas la integridad de la lista municipal de Vox Palma”, señala el escrito.