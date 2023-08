Un micro abierto pilla a un alcalde del PP discutiendo sobre las escuelas infantiles: “No podemos votar que no, ¿estás loca?”

“No podemos votar que no, ¿estás loca?”. Esta fue la frase captada con un micrófono abierto durante una conversación entre el nuevo alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y la teniente de alcalde, Isabel Bonet, durante una sesión plenaria en julio donde se discutía la gratuidad plena de las escoletas para los niños entre 0 y 3 años.

En concreto, dicha sesión se llevó a cabo durante el pasado jueves donde se discutía una moción presentada por el PSOE en la que reivindicaba que, en las escoletas, además de las cuatro horas lectivas subvencionadas por el Govern para las edades de 2 a 3 años, el consistorio se encargara de costear otros gastos como el comedor, la matinera o la ludoteca con fondos municipales.

Y es que fue durante la votación de esta medida cuando se comenzaron a escuchar alto y claro las conversaciones privadas entre Amengual y Bonet. “Si votamos en contra, mañana salimos en los periódicos. Hay que votar a favor y ya está”, discutía el alcalde con su número 2, a lo que la teniente de alcalde respondió “No, no, no, no” de manera contundente. Ante esta negativa, el alcalde soltó una de las frases mas polémicas de la jornada: “Esto no se puede votar que no ¿estás loca?”.

Así, tras una acalorada conversación entre el alcalde y la segunda edil en la que discutieron la aprobación de esta medida, finalmente la voluntad de Bonet prevaleció: “Votamos en contra”.

Las subvenciones del Govern a las escoletas

A día de hoy, las horas lectivas correspondientes a la educación infantil de 2 a 3 años están subvencionadas por el Govern a fin de que sea gratis para las familias. Se trata de una medida impulsada para combatir las bajas matrículas que se realizaban en esta etapa escolar, pues tan solo el 28,5 por ciento de los niños de esta edad en Balears acudían a las escoletas según los últimos datos de 2022.

De esta manera, el Govern ha invertido 13,1 millones de euros para seis meses de 2023 y 18,6 millones para el curso completo, lo que se traduce en que cada escoleta ha recibido 45.000 euros por cada aula que tiene con niños de 2 a 3 años. Así, la anterior portavoz de la Asamblea 0-3 en Balears, María José Jiménez, aseguró que “la gratuidad es efectiva a nivel de familias” y que “se pueden ahorrar 2.500 euros por cada niño”.