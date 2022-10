Varios policías locales destacan de nuevo la presión del fiscal Subirán durante sus declaraciones en el caso Cursach

Policías locales de Palma, que han declarado este miércoles como testigos en el juicio por el caso Cursach, han vuelto a insistir en las presiones del fiscal Miguel Ángel Subirán durante sus declaraciones en la fase de instrucción.

La jornada del juicio de este miércoles, que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears, ha comenzado con la declaración de un testigo, que apenas ha durado cinco minutos. Seguidamente, han desfilado ante el Tribunal de la Sala, presidido por la magistrada Samantha Romero, tres testigos más que pertenecen a la Policía Local de Palma.

Todos han resaltado la actitud de Subirán durante sus declaraciones. El primero ha subrayado, ante preguntas del Ministerio Fiscal, que esa no es su declaración: “Está totalmente manipulada. Era un monólogo de Subirán porque él muchas veces decía cosas que las ponía en la declaración”, ha asegurado.

En el mismo sentido, otro de los interrogados ha destacado la riña que recibió por parte de Subirán. “Me metió en una habitación y sólo me gritaba 'que se calle, te hemos llamado muchas veces. Como vuelvas a mentir, se irá detenido de aquí'”, ha afirmado, para después indicar que no le dejaba explicarse por qué no había cogido el teléfono para la citación judicial.

Así mismo, el tercer policía ha indicado que en su declaración hay “añadidos” del fiscal Subirán. “Esto no lo dije. Mi verdad es la que le estoy contando a usted”, ha dicho el testigo en respuesta a las preguntas del fiscal Tomás Herranz durante el juicio.

Todos han coincidido en señalar que firmaron su declaración judicial sin haberla leído por la presión que sentían ante el Ministerio Fiscal.