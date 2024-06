Riu Plaza The Gresham Dublin culmina su renovación

RIU Hotels & Resorts acaba de completar la reforma del histórico Riu Plaza The Gresham Dublin. Este majestuoso hotel de 4 estrellas, que ofrece lo mejor de la tradición e historia de la capital irlandesa, ahora cuenta con un total 404 habitaciones completamente reformadas y con servicios modernos y actuales.

Además de las estancias y suites totalmente renovadas, el histórico establecimiento de seis plantas cuenta con once salas de reuniones y conferencias; un gimnasio; el bar “Writer’s Lounge” y dos restaurantes: el “Gallery”, para el desayuno de sus huéspedes, y el “Toddy’s Restaurant”, uno de los espacios más célebre del hotel, famoso tanto por su gastronomía local como por su excelente ubicación en una de las esquinas más céntricas de la ciudad.

La famosa calle en la que se encuentra el hotel, O’Connell Street, es la arteria principal de la ciudad. Debido a su inmejorable ubicación en el corazón de Dublín, los huéspedes podrán ir a pie a infinidad de puntos emblemáticos de la capital irlandesa, como el Río Liffey, que atraviesa el centro de la capital, el Croke Park, el castillo de Dublín, el icónico Temple Bar o la zona de compras de Henry Street. Además, está a solo 20 minutos del aeropuerto y muy cerca del centro de Convenciones de Dublín.

A partir de la adquisición de este establecimiento, en septiembre de 2016, la cadena ha ido incrementando la capacidad alojativa del hotel y ha ido introduciendo una serie de mejoras y actualizaciones; ganando con el paso de los años, servicios, sofisticación y elegancia. La reforma que ahora culmina ha tenido el objetivo de renovar la práctica totalidad de las habitaciones del establecimiento y añadir 16 más, sumando un total de 404 estancias.

El Riu Plaza Gresham Dublin es el edificio de mayor antigüedad de la cadena mallorquina, siendo su construcción original del siglo XIX, concretamente de 1817 y, además de ser de vital importancia para RIU por su inmejorable ubicación, es un edificio muy significativo para los propios ciudadanos irlandeses. De hecho, cuando RIU adquirió el edificio tomó la decisión de mantener el nombre del hotel por respeto a su dilatada historia y a la importancia que tiene para la ciudad y su gente. Desde un punto de vista arquitectónico el Gresham es un edificio de gran complejidad, conformado por cuatro alas que se han ido construyendo progresivamente en distintos periodos de sus más de 200 años de historia, lo que lo convierte en una joya arquitectónica.

Además, el icónico establecimiento utiliza a partir de ahora solo energía eléctrica verde, por lo que toda la electricidad que se emplea en el hotel tiene certificado de origen renovable. Esta acción se enmarca en el Pilar de Medio Ambiente de Proudly Committed, dentro del Plan de Transición Energética Sostenible.

El primer hotel de la línea urbana Riu Plaza se inauguró en 2010, en Panamá, y desde entonces la cadena hotelera no ha dejado de expandirse por las principales capitales del mundo. A día de hoy, la cadena mallorquina cuenta con diez establecimientos con este distintivo; tras el Riu Plaza Panamá; el Riu Plaza Guadalajara, en México; el hotel Riu Plaza España, situado en el famoso edificio España; Riu Plaza Miami Beach, Riu Plaza Fisherman’s Wharf en San Francisco, Riu Plaza New York Times Square y Riu Plaza Manhattan Times Square, en Estados Unidos; el Riu Plaza Berlin, el Riu Plaza London Victoria, en Londres y el recientemente reformado Riu Plaza The Gresham Dublin. Chicago y Toronto serán los siguientes destinos que próximamente contarán con hoteles urbanos de la marca RIU, así como un tercer hotel urbano en Nueva York.