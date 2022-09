Andratx ofrecerá la educación gratuita para los niños de 0 a 3 años

El Ajuntament de Andratx será pionero en garantizar la gratuidad para los alumnos de 0 a 3 años a partir del 1 de noviembre -la medida solo puede entrar en vigor una vez aprobada y publicada en el boletín municipal-. Esta iniciativa, que será aprobada en el pleno ordinario del próximo jueves, permitirá que 88 alumnos de 0 a 2 años puedan disfrutar de las mismas condiciones de gratuidad que se aplican a los de 2 a 3 años en todas las islas en horario de 9.00 horas a 13.00 horas.

Es decir, Andratx asume el coste íntegro de la gratuidad de 0 a 2 años, una franja de edad que no está cubierta por el Govern. El Consistorio calcula que supondrá un ahorro de 1.200 euros por niño a las familias beneficiarias. “Desde el equipo de Gobierno de Andratx planteamos la posibilidad de ampliar la gratuidad a la etapa de 0 a 2 años porque es una medida mucho más justa y, además, permite a todas las familias tener la conciliación familiar y los mismos beneficios. Sobre todo, teniendo en cuenta cómo están los precios de la cesta de la compra”, comenta Estefanía Gonzalvo, alcaldesa del municipio, a elDiario.es.

“Con recursos municipales, el Ajuntament va a financiar primero y segundo de educación infantil, que son efectivamente las etapas de 0 a 2 años. Por su parte, en la etapa de 2 a 3 años recibimos una ayuda del Govern en virtud de un convenio que establece una cantidad como el resto de municipios. Somos el primer municipio que ha decidido hacerlo de esta manera”, explica Gonzalvo, del Partido Popular, que accedió en julio a la alcaldía tras una moción de censura contra Toni Mir (PSIB-PSOE), gracias a los votos de PP, El PI y Ciudadanos. “Yo ahora como alcaldesa, pero como también portavoz del PP, creemos en la gratuidad de 0 a 3 años”, ha añadido.

NOTA INFORMATIVA



En els propers dies, es convocarà a una reunió als pares, mares i tutors legals dels alumnes. pic.twitter.com/tKVKX3aCPm — Ajuntament d'Andratx (@AjAndratx) 26 de septiembre de 2022

La medida que afecta a la gratuidad de la etapa de 2 a 3 años en el conjunto de Balears fue aprobada este mes de septiembre por el Parlament gracias a los votos del PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y el grupo Mixto. Por su parte, el PP, Ciudadanos, El PI-Proposta per les Illes Balears y Vox se abstuvieron. En el debate parlamentario, todos los grupos se mostraron a favor de la gratuidad en esta etapa de 2 a 3 años, aunque los partidos de la oposición consideraron que no se había negociado lo suficiente y que se excluía a gran parte de los niños de las islas.