Las duras condiciones laborales del taxi: “Se trabaja 12 horas al día, 30 días al mes”

Leandro Antelo llegó a la isla de Eivissa un mes de abril de 1994. Siempre ha trabajado en la industria turística, aunque desde hace 17 años se dedica exclusivamente al volante como taxista en el municipio de la capital ibicenca. Este trabajador relata un auténtico calvario laboral. “Durante más de 12 temporadas he trabajado 12 horas diarias, 30 días al mes. Libraba si el taxi iba al taller; si no iba al taller, no había día libre”, denuncia a elDiario.es.

Una situación que, según el testimonio de este taxista, continúa sucediendo en lo que se refiere a los trabajadores de la ciudad de Eivissa. “El conflicto que tengo es porque se pisotea constantemente el Estatuto de los Trabajadores”, insiste Leandro. Por este motivo, el afectado ha registrado varias denuncias ante Inspección de Trabajo en los últimos años. La última de ellas, el 24 de octubre de 2023, aunque todavía no ha recibido ninguna respuesta del organismo público, según su versión. “Afortunadamente, en el último gobierno de izquierdas ha habido una persona que ha tenido mucha sensibilidad con el tema, ya no con los derechos del trabajador, sino respecto a la seguridad en el trabajo”, comenta el taxista.

Durante la legislatura pasada, Aitor Morrás, entonces concejal de Movilidad por Unidas Podemos, intentó llevar a cabo varias iniciativas para asegurar el descanso de los taxistas asalariados. Una de las propuestas que puso encima de la mesa fue incorporar un control biométrico en los taxis para que el Ajuntament de Eivissa pudiera vigilar las horas que cada trabajador realiza. En realidad, el Consistorio no tiene competencias en cuanto a la vigilancia y el cumplimiento de los derechos laborales, pero sí puede intervenir respecto a la seguridad y la calidad del servicio público. La propuesta para implantar un control biométrico fue rechazada por las patronales del taxi, por lo que Morrás optó por otra medida: implantar el control de la flota, es decir, que cada taxi debía permanecer parado, durante la temporada estival, al menos un día a la semana.

Nueva regulación

Después de las elecciones locales y autonómicas del pasado 28 de mayo, Rafa Triguero (PP) fue investido como nuevo alcalde del municipio. Cumpliendo con su promesa electoral, el Ejecutivo local eliminó esta restricción durante la primera semana de julio con el objetivo de “favorecer que los taxis del municipio puedan trabajar durante todos los días hasta el 31 de octubre”. El Ajuntament de Eivissa anunció esta medida después de que el alcalde y Rubén Sousa, concejal de Ciudad Inteligente y Transporte Público, se reunieran con representantes del sector. Después de que el gobierno local del PP anunciara la nueva regulación, Leandro se puso en contacto con el Consistorio para denunciar que, según su versión, no se cumplen con los derechos laborales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

“El Ayuntamiento de Eivissa ha recibido a este taxista siempre que nos lo ha requerido, como no puede ser de otra manera. Denuncia que existe explotación, pero no hemos recibido ninguna otra denuncia laboral. Aún así, como es nuestro compromiso y obligación, instamos a la Inspección de Trabajo a que realizara inspecciones aleatorias”, explica Rubén Sousa, concejal de Transporte Público, a elDiario.es.

El concejal popular matiza, sin embargo, que el Consistorio “en ningún momento ha eliminado el día libre al trabajador, sino la restricción de la flota, que obligaba a parar al vehículo”. “Los derechos laborales son los mismos antes y después de esta regulación de flota”, insiste Sousa, quien añade que las denuncias por presuntas infracciones laborales se deben trasladar a la autoridad competente. “El Ajuntament de Eivissa actuará siempre para garantizar los derechos de los trabajadores y la prestación del servicio público”, ha concluido.

Después de haber recibido la notificación de Leandro, el Ajuntament de Eivissa puso en conocimiento a la Inspección de Trabajo de Eivissa y Formentera la solicitud de inspección de trabajo aleatoria y en días alternos en relación al cumplimiento de la jornada de trabajo y los descansos obligatorios de los conductores asalariados, según ha podido comprobar este diario. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los servicios de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y del contenido normativo de los convenios colectivos, de acuerdo a la legislación estatal vigente. Por este motivo, explica el Consistorio a este diario, se dirigió a la Inspección de Trabajo “a los efectos de que se inicien las acciones oportunas para detectar y poner fin a los posibles incumplimientos que se puedan llevar a cabo (...) dentro del término municipal de Eivissa en el desarrollo de la jornada laboral”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a elDiario.es que todas las denuncias que se presentan a Inspección de Trabajo son estudiadas, de modo que se inicia una investigación que puede derivar en la apertura de un expediente o en el archivo del caso, según si los inspectores detectan que se está infringiendo o no la normativa laboral. Las mismas fuentes destacan que pesa el deber de sigilo sobre el caso que se pregunta, por lo que no pueden detallar más información en relación a las inspecciones que se iniciaron en el sector del taxi del municipio de Eivissa.

“Son unos esclavistas, unos tiranos”

En cuanto a las medidas que puede ejercer el Ajuntament, Leandro afirma que “sí que puede intervenir” y recuerda la normativa anterior que “exigía que el taxi, como mínimo, tuviera que parar un día a la semana para que se garantice esa seguridad”. “Si el taxi está funcionando 24 horas al día, siete días a la semana, funciona 12 horas de día y 12 horas de noche”, puntualiza. “Son unos esclavistas, unos tiranos”, denuncia, en referencia a la Asociación de Autónomos del Taxi de Eivissa, la patronal del municipio. “Si el trabajador va descansado, produce mucho más. Pero es el deseo de machacar al obrero”, insiste Leandro.

La medida aprobada por la anterior coalición del PSOE y Unidas Podemos –derogada por el gobierno local del PP– generó una fuerte oposición entre la patronal de los taxistas y división entre los trabajadores asalariados. Tanto es así que, según Leandro, numerosos taxistas pedían, a través de los canales de difusión del taxi, el voto para Rafa Triguero, durante el periodo electoral, cuando era candidato del PP a la alcaldía. El afectado opina, además, que hubo una campaña mediática de desprestigio contra Aitor Morrás (Unidas Podemos) por su posición al frente de cuestiones como el taxi o la vivienda.

El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Eivissa, que ha rechazado las acusaciones, ha declinado realizar declaraciones públicas para evitar dar “publicidad” al denunciante, aunque se ha limitado a responder que es el “único trabajador” que tiene problemas en el sector y que su posición “no representa a los trabajadores asalariados”.

La situación de Leandro ha mejorado mucho. Trabaja en una licencia de taxi estacional (es decir, durante la temporada turística) ocho horas al día y libra un día a la semana. Aunque, según su asegura, querría librar dos días por semana. “Mi caso es excepcional. En aproximadamente el 80% de los casos hay dos taxistas que trabajan 12 horas diarias y 30 días al mes”, atestigua. “Mi jefe es una de las personas más serias que hay”, aclara el taxista. “Conozco a Leandro desde que empecé en el sector y siempre ha intentado que las condiciones fueran iguales para todos pero prefiero mantenerme al margen”, ha respondido su empleador a este diario. “No se puede generalizar”, ha incidido.

elDiario.es ha consultado con dos trabajadores asalariados la situación del taxi en el municipio de Eivissa (uno de ellos, veterano en el sector). Los taxistas, que prefieren no ser identificados, explican que la situación del taxi “ha cambiado mucho en los últimos años”. En su caso, libran un día a la semana durante la temporada turística, y en ningún caso trabajan 12 horas diarias. Sin embargo, no niegan que pueda haber compañeros suyos que, por razones diversas, realicen jornadas maratonianas sin apenas descanso. Durante la temporada baja, según el calendario de trabajo que ha podido comprobar este diario, se trabajan cuatro días seguidos y se libran otros dos.

La patronal del taxi niega las acusaciones

Dado que es un trabajo muy estacional, tanto propietarios de licencias como asalariados aprovechan para sacar los mayores rendimientos posibles durante los meses de temporada alta. Otras fuentes, en cambio, defienden que los derechos laborales son irrenunciables y que los trabajadores no pueden negociar con sus empleadores los descansos y días libres, si están por debajo de los mínimos que fija el Estatuto de los Trabajadores.

Las patronales del taxi consideran, sin embargo, que trabajar 12 horas diarias, sin descanso, era una situación que se daba antaño. Es decir, los trabajadores disponen del taxi durante 12 horas, pero durante ese tiempo pueden parar para desayunar, comer o cenar, descansar y hacer recados. Esta versión ha sido contrastada tanto con trabajadores asalariados como con dueños de licencias. El punto de vista de Leandro es otro. El afectado asegura que, en temporada alta, cada taxi realiza unos 90.000 kilómetros. “Haz cuentas: verás que tienes que tener a dos taxistas realizando viajes que no pueden ni parar para ir al baño”, explica.

El sistema de fichaje, por otro lado, se realiza con un documento en papel que, según el afectado, se puede amañar fácilmente y que los trabajadores firman “bajo coacción”, porque de lo contrario “no trabajan”. Leandro defiende que las autoridades competentes deben comprobar si sus denuncias son ciertas o no en la inspección mediante la información aportada.

Por otro lado, Leandro ha solicitado en varias ocasiones al Consell Insular, mediante registro de entrada, la retirada de la Tarjeta de Transporte como medida cautelar a los propietarios de licencias que incumplan con el Estatuto de los Trabajadores. Según su versión, el departamento de Transportes tiene competencias para retirar dicha autorización a un conductor si no se cumplen las medidas de seguridad mínimas, como sería el cumplimiento de la jornada laboral o los días de descanso. elDiario.es no ha podido verificar esta información con el Consell Insular, ni el estado de tramitación de las solicitudes presentadas por el taxista, en el momento en que se publica este reportaje.

“Es un fraude millonario”

Leandro denuncia, además, “el fraude millonario” que sufre Hacienda. Según su versión, contrastada por este diario con otras fuentes, los taxistas perciben una parte importante de su salario en B, es decir, es un dinero que no tributa a las arcas públicas. Los taxistas asalariados cobran una parte de su nómina a través de los porcentajes de cada viaje que realizan. En torno a un 35 o 40% es para ellos, y el resto, para el propietario de la licencia. Este dinero, afirma Leandro, no tributa. “Soy un defraudador de Hacienda”, lamenta. “Ese porcentaje no aparece en ningún sitio”. “Quiero pagar mis impuestos para contribuir con la sociedad”, manifiesta el taxista.

El taxista lamenta que, siempre según su versión, “los contrapesos de la democracia no funcionan” porque hay dueños de licencias que hacen “trampas” para saltarse la ley, como la manera en la que los trabajadores asalariados fichan su jornada laboral. “¿Qué necesitan las instituciones para actuar ante semejante fraude millonario?”, se pregunta, por otro lado. “Si estoy mintiendo, que lo comprueben y demuestren”, insiste. Leandro defiende que hubo “un periodo de luz” con el anterior gobierno municipal del PSOE y Unidas Podemos. “Rafa Ruiz (anterior alcalde del PSOE) y Aitor Morrás (concejal de Movilidad de Unidas Podemos) fueron apuñalados”, lamenta. “La calidad de la democracia es nefasta en Eivissa”, concluye.