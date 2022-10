La inspectora que investigó a Cursach se ancla en el “no recuerdo” pese a las severas advertencias del tribunal

La ex inspectora del Blanqueo de la Policía Nacional se ha anclado, este martes durante la última parte de su declaración en el juicio por el caso Cursach, en el “no recuerdo” pese a las advertencias de la presidenta del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, Samantha Romero, sobre su actitud: “Tendrá efectos gravísimos”.

Después de que este lunes, en la primera sesión del turno de declaración de los testigos, la ex policía nacional destacara “la total imparcialidad” de la investigación, este martes ha seguido respondiendo a los abogados de la defensa, que la han cuestionado sobre diferentes informes que realizó en su momento.

El día de juicio ha comenzado con la continuación del interrogatorio del abogado del ex jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, que ha acabado exasperado con las respuestas de la ex inspectora y le ha preguntado si considera que sus informes son “insuficientes”. “No, soy muy rigurosa en mi trabajo”, ha aseverado la testigo, una de las más esperadas del juicio.

“No recuerdo cómo llegué a esa conclusión, pero si llegué a ella es porque lo constaté. No me lo invento”, ha manifestado en repetidas ocasiones la testigo, a quien Romero le ha espetado: “Le pido por favor que nos tenga un poco de respeto a todos. No he visto nada parecido en 22 años de carrera profesional, tendrá efectos gravísimos”.

En otro momento de su declaración, la ex inspectora ha respondido: “No se me puede exigir que me acuerde de lo que hice hace seis años y medio”. La presidenta del tribunal ha vuelto a apercibirle: “Por supuesto que lo tiene que decir. Si se limita a contestar que no recuerda o no sabe, está hurtando a las defensas sus derechos”.

“No alcanzo a entender su conducta en modo alguno. La que tendría que venir aquí a concretar y a informar es usted, no trasladarnos a nosotros la responsabilidad de esto o aquello. No puedo permitir que continúe en esa línea”, le ha manifestado la magistrada en otro instante.

Cabe recordar que la ex Policía Nacional será juzgada junto a Penalva y Subirán en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) por presuntas irregularidades en el proceso de investigación. En el caso de la inspectora, su imputación responde a supuestas filtraciones.