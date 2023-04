La jueza del caso Puertos imputa al alcalde de Ibiza y cita como testigo a un exalto cargo de Rajoy

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, ha citado a declarar al alcalde de Eivissa y candidato socialista a la reelección, Rafael Ruiz, en calidad de investigado en el marco del conocido como caso Puertos, que indaga el presunto amaño de contratos en las instalaciones portuarias de Balears con el objetivo de beneficiar a determinadas entidades privadas.

Mediante un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada emplaza a Ruiz a comparecer en los Juzgados el próximo 21 de junio. En concreto, el primer edil será interrogado sobre su participación en la adjudicación del Club Náutico de Eivissa (CNI), que habría resultado favorecido en virtud de un supuesto concierto previo por parte de la cúpula de la Autoritat Portuària de Balears (APB), encabezada entonces por Joan Gual de Torrella y el exdirector del organismo, Juan Carlos Plaza, y de la asesora jurídica del consejo de administración y abogada del Estado, Dolores Ripoll.

En la resolución judicial, la jueza señala que de las diligencias practicadas y, en especial, de las manifestaciones recogidas en actas del consejo de administración y de diversas comunicaciones intervenidas se desprenden indicios de que la actuación de Ruiz “puede no haberse limitado a un acompañamiento impune a la decisión presuntamente prevaricadora y/o fraudulenta que se investiga, a diferencia de otros miembros de Consejo de Administración de la APB”. Por ello, considera que el esclarecimiento de los hechos debe resolverse, “entre otras diligencias, oyendo al interesado sobre el particular y dentro de esta declaración se representa la probabilidad de que se le dirijan preguntas que difícilmente se explican sin carga incriminatoria”.

La magistrada asevera, además, que procede oír a Ruiz en calidad de investigado en aras a garantizar sus derechos procesales e incide en que “debe preponderar la garantía absoluta del derecho de defensa”.

En paralelo, la instructora ha citado a declarar como testigos al empresario Jesús Díaz Barreiros (6 de junio); al secretario del consejo rector de Puertos del Estado, José Antonio Morillo Velarde; al presidente de este organismo durante la época de Mariano Rajoy, José Llorca Ortega, y al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares (todos ellos el 21 de junio).

La Fiscalía reclamaba que tanto el alcalde de Eivissa como el resto fuesen citados como testigos, mientras que el Club náutico Doce Millas, que ejerce la acusación particular en la causa, reclamaba que Ruiz y Llorca lo fuesen como investigados. Sobre este último, la jueza señala que, por el momento, no se desprenden indicios de que tuviera una intervención decisiva en la orden de adjudicación, dado que en la fecha en que se dio la orden de no votar en contra de la adjudicación a favor del CNI “el señor Llorca no ostentaba ya la condición de presidente de Puertos del Estado”. Con todo, advierte de que declarará como testigo “sin perjuicio de que pueda, en su caso, modificarse dicha condición a la vista de otras diligencias que se practiquen con posterioridad o a la vista de las preguntas que se le formulen durante su interrogatorio”.

En un anterior auto, la jueza consideraba que, teniendo en cuenta las evidencias del caso, las declaraciones realizadas y los documentos disponibles, hay que tomar declaración a todos los citados. “Son personas que han tenido intervención en hechos relevantes para la presente investigación”, señalaba.

Las investigaciones también se centran en averiguar si los directivos de la APB dieron órdenes de confeccionar o participaron en la redacción definitiva de unos criterios de valoración posteriores a la presentación de los proyectos y si estos constituyeron un mero traje a medida del Club Náutico para dar apariencia de legalidad a una adjudicación decidida de antemano. La jueza indaga la supuesta participación que Puertos del Estado pudo tener en la confección de estos criterios.

Los investigadores narran una mecánica comisiva que se repite en los distintos procedimientos administrativos que se encuentran bajo lupa judicial: una propuesta de adjudicación que parte inicialmente del presidente y del director de la Autoridad Portuaria y que logra la aprobación 'formal' del Consejo de Administración al contar con la cooperación necesaria y el respaldo expreso de los técnicos y de la asesora jurídica.

Junto al de Eivissa, también se encuentra bajo sospecha, en otra pieza separada, el concurso para la gestión de puestos de amarre y taller en el puerto de Mahón, del que resultó beneficiaria la empresa Marina Asmen, una concesión que, según las investigaciones, estuvo plagada de irregularidades y por la que la Autoridad Portuaria habría dejado de ingresar unos 300.000 euros en tasas.