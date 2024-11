Sin muebles y sin dinero tras el cierre de la tienda 3B's: “Ha sido una mentira tras otra”

“La Tienda con mejores Ofertas en Colchones, Camas y Sofás baratos de Palma”. Así se promocionaba hasta hace unas semanas La Tienda 3B's, establecimiento comercial dedicado a la venta de mobiliario y decoración. Un día, de repente, bajó las persianas sin mayor explicación. Lo que comenzó siendo un cierre temporal “por motivos familiares” se convirtió en definitivo, dejando en la estacada a más de 100 clientes que habían abonado, en total, más de 100.000 euros por unos muebles que nunca les llegaron. Ahora, los dueños están siendo investigados por un presunto delito de estafa continuada.

Hace tres semanas, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional detenía a la administradora de la empresa, Julia L., a raíz de las numerosas denuncias que comenzaron a recibir por parte de decenas de personas que manifestaban haber abonado determinadas cantidades por el mobiliario que habían comprado en las dos tiendas con las que contaba 3B's en Palma y que en ningún momento recibieron. En total, se contabilizan hasta el momento 116 denuncias de diferentes afectados que aseguraban que hacía varios meses habían realizado sus pedidos y que nunca les fueron entregados.

Dos semanas después, los agentes arrestaban al hijo de la dueña, Francisco Manuel M., quien, de acuerdo a los testimonios recogidos a lo largo de la investigación, se encontraba a cargo del dinero aportado por los clientes. Según las pesquisas, el investigado mantuvo durante varios meses la actividad comercial de venta de muebles a sabiendas, supuestamente, de que no iba a poder atender los compromisos que iba adquiriendo con cada uno de los compradores, a los que además exigía el pago de una fianza en concepto de reserva por pedido. Muebles que, como responsable de la empresa, era consciente de que no se iban a entregar, puesto que los fabricantes ya le habían retirado la confianza por impago y no le adelantaban pedidos si no era previo pago.

Pérdidas de más de 100.000 euros

Los investigadores calculan que los perjudicados abonaron un total de 85.000 euros, aunque debido a que parte de las compras habían sido financiadas por entidades bancarias, las pérdidas podrían superar los 100.000 euros. Algunos de los afectados por la supuesta estafa de 3B's -cuyo nombre jurídico es Draquer Gestiona- se encuentran a la espera de que las financiaciones sean canceladas. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con los dueños de la mercantil y con su defensa, pero no ha obtenido respuesta.

Esher del Peral es una de las afectadas por los hechos e integrante de la plataforma que los perjudicados han decidido poner en marcha en protesta por los impagos. “En nuestro caso, mi marido y yo fuimos en mayo a comprar un sofá a la tienda 3B's de la calle Aragó en mayo. Al ser a medida, nos dijeron que tardaría unos 60 días en estar listo. Sin problema. Lo financiamos a través de ellos. Pero, pasados los 60 días, nadie nos había dicho nada. Decidimos esperar un poquito más, porque siempre puede haber algún problema en fábrica y se pueden retrasar. Empezó agosto y fue cuando llamamos. Nos respondieron que había habido un problema en fábrica y que todavía no estaba listo. Pero esperamos una semana más y fuimos a la tienda, pero la chica que nos había atendido a nosotros no estaba”, relata Del Peral.

Al parecer, la persona que les había atendido inicialmente estaba de vacaciones, por lo que hablaron con el hijo de la propietaria ahora investigada. “Nos dijo que 'bueno, en agosto está todo el mundo de vacaciones'. Lo entendimos. Nos comentó: 'No te preocupes, que yo ahora mismo mando un email a la fábrica para que lo manden a Palma. La semana que viene lo tienes en tu casa'”, cuenta la afectada. Sin embargo, pasaron dos semanas sin que nadie se comunicara con ellos. Al volver a la tienda, se toparon con un cartel que rezaba 'Cerrado por vacaciones' y que reabrirían la tienda el 15 de septiembre.

'Cerrado por motivos familiares'

Al volver el día 16 al establecimiento se encontraron con que las persianas seguían bajadas. Esta vez, con otro cartel: 'Cerrado por problemas familiares'. Comenzaron a preguntar en los locales de al lado y nadie sabía nada. “Pero nos dejaron con la mosca detrás de la oreja, porque todo era muy raro”, añade. Fue al consultar a un conocido que también trabaja en colchonería cuando este les emplazó de inmediato a interponer una denuncia. “Están intentando vender todo el género que les queda en las tiendas y se va a largar con vuestro dinero”, les trasladó. Del Peral comenzó a rastrear en Facebook, donde otra conocida publicó que le habían estafado en la tienda tres veces. Al ponerse en contacto con ella, comprobó que ya eran varias las personas las que se encontraban en una situación similar. Y ahí empezó todo.

Los afectados hicieron un grupo y, en menos de una semana, ya eran casi 100 sus integrantes. Comenzaron a colocar carteles en las tiendas, a llamar y a enviar emails a la empresa. Pero nadie respondía. “Estaban desaparecidos totales”, subraya Esther. Fue entonces cuando aunaron fuerzas y, entre todos, comenzaron a interponer denuncias conjuntas ante la Policía Nacional y reclamaciones a Consumo. “Al principio teníamos que explicar a los agentes qué había sucedido. Luego ya solo bastaba con enseñar el papelito de la tienda tres veces y solo te pedían tus datos personales, porque ya conocían la historia”, relata.

Manifestación ante las puertas de la tienda

El día culmen llegó el 28 de septiembre, cuando decenas de perjudicados por la presunta estafa protestaron a las puertas de La Tienda 3B's. Entre carteles con consignas como “No más mentiras”, “Soluciones ya” o “Sin sofás ni dinero no hay bienestar”, los manifestantes reclamaron la devolución de su dinero o la entrega de los muebles que pagaron. “Hemos intentado hablar con ellos para mediar y ha sido una mentira tras otra. Y últimamente han empezado a decirnos que nuestra aparición en la televisión les ha hecho mucho daño”, señala Del Peral, quien explica que han mantenido dos reuniones con los propietarios y están intentando concertar una tercera con su abogado: “Pero nos da largas y ya ni nos contesta siquiera”.

En el caso de Teresa, otra de las afectadas, relata que el 2 de julio compró un sofá de 1.500 euros: “Lo esperábamos a finales de septiembre y, cuando vimos la tienda cerrada, puse la denuncia ante la Policía Nacional, que ha sido la referencia para todas las demás. También decidí montar la plataforma”. Esta mujer asevera que, como en algunos casos más, a su marido y ella ya les han cancelado la financiación y les han devuelto el dinero, pero continúan en la plataforma “porque hay mucha gente que ha pagado en efectivo o por transferencia y no tiene manera de recuperar su dinero”.

Junto a los compradores, numerosos fabricantes y distribuidores se encuentran a la espera de facturar con cargo a la empresa denunciada en virtud del adelanto de pedidos realizados desde principios de este año, cuya cifra podría ascender a unos 400.000 euros. Desde la Dirección General de Consumo del Govern balear han lanzado un comunicado en el que, entre otros aspectos, recomienda a los clientes que hayan comprado en 3B's que guarden toda la documentación como la factura, el pedido, el justificante de pago o el contrato de financiación. Si la compra ha sido financiada con un crédito al consumo ofrecido por el establecimiento y vinculado a la compra, Consumo emplaza a los afectados a dirigirse a la entidad financiera para informarle del cierre de la actividad, solicitar la paralización de la emisión de los recibos y la devolución de la parte de la financiación pagada conforme a lo previsto en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al Consumo.

Mientras tanto, el Grupo de Delincuencia Económica prosigue con sus investigaciones con el objetivo de determinar la existencia de un mayor número de afectados y no descarta que se produzcan más detenciones.