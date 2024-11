Sense mobles i sense diners després del tancament de La Tienda 3B's: “Ha estat una mentida darrere l'altra”

“La Botiga amb millors Ofertes a Matalassos, Llits i Sofàs barats de Palma”. Així es promocionava fins fa unes quantes setmanes La Tienda 3B's, establiment comercial dedicat a la venda de mobiliari i decoració. Un dia, de sobte, va baixar les persianes sense més explicació. El que va començar sent un tancament temporal “per motius familiars” es va convertir en definitiu, deixant a l'estacada més de 100 clients que havien abonat, en total, més de 100.000 euros per uns mobles que mai no els van arribar. Ara, els propietaris són investigats per un presumpte delicte d'estafa continuada.

Fa tres setmanes, el Grup de Delinqüència Econòmica i Delictes Tecnològics de la Policia Nacional detenia l'administradora de l'empresa, Julia L., arran de les nombroses denúncies que van començar a rebre per part de desenes de persones que manifestaven haver-hi abonat determinades quantitats pel mobiliari que havien comprat a les dues botigues amb què comptava 3B's a Palma i que en cap moment van rebre. En total, es comptabilitzen fins ara 116 denúncies de diferents afectats que asseguraven que feia diversos mesos havien realitzat les seves comandes i que mai no els van lliurar.

Dues setmanes després, els agents arrestaven el fill de la propietària, Francisco Manuel M., que, d'acord amb els testimonis recollits al llarg de la investigació, es trobava a càrrec dels diners aportats pels clients. Segons les indagacions, l'investigat va mantenir durant diversos mesos l'activitat comercial de venda de mobles sabent, suposadament, que no podia atendre els compromisos que anava adquirint amb cadascun dels compradors, als quals a més exigia el pagament d'una fiança en concepte de reserva per comanda. Mobles que, com a responsable de l'empresa, era conscient que no s'entregarien, ja que els fabricants ja li havien retirat la confiança per impagament i no li avançaven comandes si no era previ pagament.

Pèrdues de més de 100.000 euros

Els investigadors calculen que els perjudicats van abonar un total de 85.000 euros, encara que pel fet que part de les compres havien estat finançades per entitats bancàries, les pèrdues podrien superar els 100.000 euros. Alguns dels afectats per la suposada estafa de 3B's -el nom jurídic dels quals és Draquer Gestiona- es troben a l'espera que els finançaments siguin cancel·lats. elDiario.es ha intentat posar-se en contacte amb els propietaris de la mercantil i amb la seva defensa, però no ha obtingut resposta.

Esher del Peral és una de les afectades pels fets i integrant de la plataforma que els perjudicats han decidit posar en marxa en protesta pels impagaments. “En el nostre cas, el meu marit i jo vam anar al maig a comprar un sofà a la botiga 3B's del carrer Aragó al maig. En ser a mida, ens van dir que trigaria uns 60 dies a estar llest. Sense problema. Ho financem a través d'ells, però, passats els 60 dies, ningú no ens havia dit res. Decidim esperar una mica més, perquè sempre hi pot haver algun problema a fàbrica i es poden endarrerir. Va començar l'agost i va ser quan vam trucar. Ens van respondre que hi havia hagut un problema a fàbrica i que encara no estava llest. Però esperem una setmana més i vam anar a la botiga, però la noia que ens havia atès a nosaltres no hi era”, relata Del Peral.

Pel que sembla, la persona que els havia atès inicialment estava de vacances, per la qual cosa van parlar amb el fill de la propietària ara investigada. “Ens va dir que 'bé, a l'agost està tothom de vacances'. Ho vam entendre. Ens va comentar: 'No et preocupis, que jo ara mateix envio un email a la fàbrica perquè el manin a Palma. La setmana que ve ho tens a casa teva'”, explica l'afectada. Tot i això, van passar dues setmanes sense que ningú es comuniqués amb ells. En tornar a la botiga, van topar amb un cartell que deia 'Tancat per vacances' i que reobririen la botiga el 15 de setembre.

'Tancat per motius familiars'

En tornar el dia 16 a l'establiment es van trobar que les persianes seguien baixades. Aquesta vegada, amb un altre cartell: 'Tancat per problemes familiars'. Van començar a preguntar als locals del costat i ningú sabia res. “Però ens van deixar amb la mosca darrere l'orella, perquè tot era molt rar”, afegeix. Va ser en consultar un conegut que també treballa en matalasseria quan aquest els va emplaçar immediatament a interposar una denúncia. “Estan intentant vendre tot el gènere que els queda a les botigues i se n'anirà amb els vostres diners”, els va traslladar. Del Peral va començar a rastrejar a Facebook, on una altra coneguda va publicar que l'havien estafat a la botiga tres vegades. En posar-s'hi en contacte, va comprovar que ja eren diverses les persones les que es trobaven en una situació similar. I aquí va començar tot.

Els afectats van fer un grup i, en menys d'una setmana, ja eren gairebé 100 els seus integrants. Van començar a col·locar cartells a les botigues, a trucar i a enviar correus electrònics a l'empresa. Però ningú no responia. “Estaven desapareguts totals”, subratlla Esther. Va ser llavors quan van unir forces i, entre tots, van començar a interposar denúncies conjuntes davant de la Policia Nacional i reclamacions a Consum. “Al principi havíem d'explicar als agents què havia passat. Després ja només n'hi havia prou d'ensenyar el paperet de la botiga tres vegades i només et demanaven les teves dades personals, perquè ja coneixien la història”, relata.

Manifestació davant les portes de la botiga

El dia culminant va arribar el 28 de setembre, quan desenes de perjudicats per la presumpta estafa van protestar a les portes de La Tienda 3B's. Entre cartells amb consignes com ara “No més mentides”, “Solucions ja” o “Sense sofàs ni diners no hi ha benestar”, els manifestants van reclamar la devolució dels seus diners o el lliurament dels mobles que van pagar. “Hem intentat parlar amb ells per mediar i ha estat una mentida darrere l'altra. I últimament han començat a dir-nos que la nostra aparició a la televisió els ha fet molt de mal”, assenyala Del Peral, que explica que han mantingut dues reunions amb els propietaris i estan intentant concertar una tercera amb el seu advocat: “Però ens dóna llargues i ja ni tan sols ens contesta”.

En el cas de Teresa, una altra de les afectades, relata que el 2 de juliol va comprar un sofà de 1.500 euros: “Ho esperàvem a finals de setembre i, quan vam veure la botiga tancada, vaig posar la denúncia davant la Policia Nacional, que ha estat la referència per a totes les altres. També vaig decidir muntar la plataforma”. Aquesta dona assevera que, com en alguns casos més, al seu marit i ella ja els han cancel·lat el finançament i els han tornat els diners, però continuen a la plataforma “perquè hi ha molta gent que ha pagat en efectiu o per transferència i no en té manera de recuperar els diners”.

Al costat dels compradors, nombrosos fabricants i distribuïdors estan esperant facturar a càrrec de l'empresa denunciada en virtut de l'avançament de comandes realitzades des de principis d'aquest any, la xifra de les quals podria pujar a uns 400.000 euros. Des de la Direcció General de Consum del Govern balear han llançat un comunicat en què, entre altres aspectes, recomana als clients que hagin comprat a 3B's que guardin tota la documentació com la factura, la comanda, el justificant de pagament o el contracte de finançament. Si la compra ha estat finançada amb un crèdit al consum ofert per l'establiment i vinculat a la compra, Consum emplaça els afectats a dirigir-se a l'entitat financera per informar-lo del tancament de l'activitat, sol·licitar la paralització de l'emissió dels rebuts i la devolució de la part del finançament pagat d'acord amb el que preveu la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Mentrestant, el Grup de Delinqüència Econòmica prossegueix amb les seves investigacions amb l'objectiu de determinar l'existència d'un nombre més gran d'afectats i no descarta que es produeixin més detencions.