Multa de 135.000 euros a la propiedad de una casa en Ibiza por una fiesta ilegal

El Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha interpuesto una sanción de 135.000 euros a la empresa propietaria de una vivienda situada cerca de Cala Llentia que celebró una fiesta ilegal multitudinaria el 16 de julio de 2021, cuando aún se aplicaban restricciones por el COVID.

Según ha explicado el Consistorio, los promotores de la fiesta no permitieron el acceso de los agentes locales, aunque éstos pudieron recoger evidencias para justificar que no se trataba de una celebración particular, sino de una actividad sin autorización.

El acuerdo de junta de gobierno que desestima las alegaciones de la propiedad y ratifica la multa a los promotores de la fiesta se podrá recurrir durante un mes en el Ajuntament o interponer un contencioso en los juzgados.

Según ha recordado el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, los agentes se encontraron con numerosos vehículos estacionados próximos a la propiedad, vehículos VTC y taxistas, además de aparcacoches organizando el tráfico. También comprobaron que existía una lista de invitados, entre otras cosas. Además, se ha considerado un hecho agravante que se impidiera la acción inspectora de la Policía Local.

Precisamente, el argumento del recurso presentado por la propiedad contra la propuesta de sanción gira en relación al hecho de que no se ha acreditado el cobro de entrada, aunque los servicios jurídicos municipales consideran que el hecho de impedir el acceso policial ha perjudicado a la propiedad al ser la forma de comprobar si era o no una fiesta particular.

En el expediente se recuerda que la vivienda ha sido sancionada con anterioridad por hechos similares, acreditándose la celebración de eventos sin ningún tipo de control.