Uno de los testigos clave del caso Cursach se retracta de sus acusaciones y niega haber visto a policías coger sobres con dinero

Uno de los testigos protegidos clave del caso Cursach -el número 16-, a quien ya se le ha retirado esta condición, ha negado ante el Tribunal que viera a agentes de la Patrulla Verde de Palma coger sobres con dinero de empresarios, aunque en su primera declaración reveló lo contrario.

Durante su testimonio, de cerca de dos horas y media, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, el hombre ha avanzado que está tomando “una medicación muy fuerte” y que puede ser que no recuerde algunas cosas.

Así, pese a que el Ministerio Fiscal ha mostrado en la sala las declaraciones iniciales del testigo, en las que afirmó que “cada semana se cobraban entre 200 y 1.000 euros”, ahora ha apuntado a la posibilidad de que “se confundieran las cosas” y que los sobres fueran “de burocracia”.

Respecto a su condición de testigo protegido, el individuo ha explicado que fue él quien la solicitó por “miedo”. “Fui a testificar y se incendió una papelera al lado de mi coche; también recibí amenazas de un número privado”, ha contado ante el Tribunal.

Detenido por un robo

Además, en respuesta a las preguntas del abogado del director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, el testigo ha indicado que fue detenido por la Policía Nacional “por un robo” y ha negado que pactara con los agentes un intercambio de favores si les ayudaba en esta causa.

Con todo, la defensa de Sbert le ha recordado que declaró “entre 14 ó 15 veces” y que dichos testimonios incoaron una causa secreta por el caso Cursach y propiciaron encarcelamientos. El testigo ha reconocido que declaró “muchas veces” aunque no recuerda cuántas.

A lo largo de su declaración, la presidenta del Tribunal, Samantha Romero, ha avisado varias veces al hombre que si interpretan que está recurriendo a la fórmula del 'no recuerdo' para eludir responder a las preguntas de los abogados puede cometer un delito de falso testimonio.

“Una cosa es que no recuerde todo y otra que no recuerde nada; en anteriores declaraciones usted ofreció muchos detalles y aquí no recuerda absolutamente nada, solo cuando le exhiben documentos acaba haciendo declaraciones confusas; si sigue en esta posición consideraremos delito de falso testimonio”, ha dicho Romero.

Reconoce actas “incorrectas” de la Patrulla Verde

A preguntas de otro abogado, el testigo, que regentó durante un tiempo varios locales, ha manifestado que había “cosas incorrectas” en las actas levantadas por la Patrulla Verde.

Además, ha señalado que uno de sus establecimientos estuvo precintado y que pagó “una tasa del Ayuntamiento” para su apertura. Con todo, en su declaración inicial contó que pagó a un policía local para que lo desprecintaran ilegalmente y, sobre esta contradicción, ha dicho nuevamente que no lo recuerda.

Los investigadores le ayudaban a “refrescar” sus declaraciones

Durante la sesión de este miércoles, el hombre ha reconocido que algunos policías de Blanqueo le ayudaban a “refrescar” sus declaraciones. “Íbamos a comisaría, me pedían algunas cosas y si veían que había alguna que se tenía que poner en la causa, pedían cita e íbamos al juzgado a declarar”, ha relatado.

Además, ha explicado que le mostraban fotografías y que los agentes le ayudaban a identificar a las personas. “Sé que sacaron un montón de fotos, las íbamos mirando y precisaban una fotografía y otra”.

Por último, el testigo ha contado que, a la hora de declarar, primero “mantenía una conversación y después se transcribía y se firmaba”, aunque ha negado que la información que él ofrecía procediera de otras personas.

Al finalizar su declaración, y respecto a sus continuas lagunas, el hombre, a petición del Ministerio Público, ha entregado al Tribunal un justificante de la baja y del medicamento que actualmente está tomando y al que achaca las pérdidas de memoria.