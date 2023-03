Se vende un observatorio astronómico que ha marcado la historia científica de España

Llegó a estar en la vanguardia de la astronomía con tecnología desarrollada en Mallorca. De hecho, fue el Observatorio Astronómico de Mallorca (en el municipio de Costitx) el que logró descubrir un cometa con una cola de 12.000 kilómetros de diámetro -la Tierra tiene un diámetro de 12.742 km- tras 77 años sin ningún descubrimiento importante en España. Era 2009, iniciándose el apogeo de este observatorio, en uso desde 1991 por científicos y aficionados. De hecho, gracias a la importancia de este centro, España es el segundo país del mundo que más asteroides ha descubierto, por detrás de los Estados Unidos. Pero la realidad hoy en día es diferente: desde 2016 el observatorio astronómico hizo fallida y entró en concurso de acreedores.

Sus descubrimientos han sido múltiples, pero finalmente fue el observatorio el que se estrelló y contrajo una deuda de 1,7 millones de euros. Hay algunas voces que no se explican esta circunstancia, aunque la realidad hoy es que el centro ha entrado en subasta: su precio de salida se ha fijado en 430.001 euros, aunque consigo también lleva la deuda de todos estos años. El alcalde del municipio, Antoni Salas, solo desea que el espacio se pueda recuperar de la mejor manera: “Esperemos que pueda tener un uso científico y divulgativo como lo había tenido hasta ahora. Y, sobre todo, que estas dependencias no caigan en degradación ni en un mal uso”. En concreto, se refiere a que no puedan ser vandalizadas ni okupadas. “Por aquí ha pasado un nombre de científicos y aficionados muy importante que han tenido unos resultados muy buenos durante sus 30 años de funcionamiento”, subraya.

Ha sido una plataforma de subastas online, International Auction Group, la que ha iniciado el proceso. Como depósito, hay que pagar 12.000 euros para poder pujar. La subasta terminará el día 21 de este mes de marzo. Aun así, algunos medios apuntan que el observatorio tiene mucho material expoliado. La superficie es de 11.000 metros cuadrados, contando el observatorio, el Planetarium, el astroparque y la cafetería.

Un ‘turismo científico’ truncado

El observatorio se intentó recuperar en 2020. Fue cuando el empresario mallorquín Ginés de María apostó por el ‘turismo científico’ alquilando las instalaciones. Pero no tuvo éxito. Hay que tener en cuenta que el complejo se sitúa en suelo rústico. Además, su interés general, según recuerda Salas, es para uso científico y divulgativo, así que hacer un hotel en la zona es algo “complicado”.

Si bien es cierto que se podría estudiar la posibilidad de hacer algún tipo de estancias para científicos visitantes, o al menos “no sería algo tan difícil”, según el alcalde, la idea de convertirlo en un hotel es casi imposible. De hecho, ya hubo unos empresarios de Girona que querían instalar unas tiendas de campaña en forma de burbuja, pero el Consell de Mallorca rechazó la posibilidad, ya que el terreno no estaba destinado a este uso. “Tendría un gran impacto visual, no lo acabo de ver”, dice Salas.

Recuperarlo con Fondos Next Generation

La idea que el conseller insular y también astrónomo aficionado Pere Soler (no adscrito) puso sobre el pleno del Consell de Mallorca era que la institución insular pudiera recuperar este observatorio sufragándolo con Fondos Next Generation. La moción presentada se aprobó por la unanimidad del pleno, aunque parece que esta opción queda lejos de ser una realidad.

Este medio se ha intentado poner en contacto con el Consell de Mallorca para tener su valoración al respecto, pero han declinado hacer comentarios al respecto. Además, en otros años ya descartaron esa idea. De hecho, el mismo alcalde de Costitx -y cabeza de lista por el PI para las elecciones al Consell el próximo 28 de mayo- no lo ve como la mejor solución. “No sería una mala noticia, pero por la experiencia que tengo prefiero que lo gestione una empresa o un grupo científico con una finalidad divulgativa. No acabo de ver estas instalaciones gestionadas de manera pública, sería mucho más interesante que lo gestione una asociación, fundación o institución tipo la Universidad, pero sobre todo un grupo empresarial”, apunta Salas.

Y aclara el alcalde: “Seguro que este grupo tendría cuidado de la gestión no solo científica, sino también de la viabilidad económica del proyecto”. Y es que el que fue un observatorio puntero en España tiene hoy en día unas instalaciones que se van degradando conforme pasan los años. Por eso, Salas aboga por la necesidad de que realmente el proyecto se pueda sustentar económicamente. Aun así, también hay que recordar que, aunque ahora ha salido a subasta, ya se podría haber comprado de forma directa desde hace años. Sin ir más lejos, en 2017 salió a la venta por 1,7 millones de euros.

Se desconoce si el Observatorio volverá a brillar con la misma luz que la de principios de siglo, cuando el astronauta y exministro de Ciencia, Pedro Duque, visitaba las instalaciones años después de haberse convertido en el primer español en viajar al espacio. Lo que sí se sabe es que ya se han recibido algunas visitas de interesados en adquirir el complejo.

Lo confirma Salas, aunque reconoce que el Ajuntament no tiene ninguna relación directa con el observatorio y que dispone de muy poca información sobre todo el proceso de la deuda y la subasta en que se encuentra el complejo. “Hay cierto hermetismo”, asegura. Pero hace unas semanas, según informa Última Hora, se produjo la visita de una primera empresa especializada en astroturismo, Mizar Xperience, con sede en Tarragona: confirmaron que, tras un mantenimiento de emergencia, el Observatorio de Costitx podría reabrir sus puertas en verano. Eso sí, especificaron que ni se trata de un hotel ni de un restaurante de lujo.

La subasta termina el día 21 y se espera -por tercera vez- dar una nueva vida a un enclave especial para el pequeño pueblo de Costitx, de poco más de 1.000 habitantes, y que permitió descubrir 7.000 asteroides, 8 cometas y 20 supernovas extragalácticas.