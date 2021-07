Más de 30 muertos tras fuertes inundaciones en el oeste de India

#MumbaiRains UPDATE

20:30-18/7/21#VikhroliLandslide & #ChemburLandslide



🔸@5Ndrf OPS END

🔸After final search

🔸@ Both sites

🔸Chembur-21 dead 2 inj

🔸Vikhroli-10 dead

🔸All missing actd for

🔸@NDRFHQ prays for

🔸Departed souls@HMOIndia @PIBHomeAffairs @ANI @PIBMumbai pic.twitter.com/UFmiWrYStu