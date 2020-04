Obama anuncia su apoyo a Joe Biden en la carrera por la presidencia de EEUU

El expresidente estadounidense Barack Obama ha anunciado su apoyo a la candidatura del que fuera su exvicepresidente, Joe Biden, en su carrera por la presidencia de EEUU. Según han adelantado medios locales minutos antes de que publicara un vídeo dando su respaldo al candidato demócrata, Obama rompería así con la neutralidad que ha guardado durante estos meses de primarias en el partido, donde no se decantó por ninguno de los precandidatos.

"El espíritu de mirarnos entre nosotros no se puede limitar a nuestras casas o nuestros trabajos, tiene que venir también del Gobierno con un liderazgo basado en la experiencia y el conocimiento; honestidad y humildad. Por ello estoy orgulloso de apoyar a Joe Biden como mi candidato a presidente", ha explicado Obama al inicio de su discurso.

Además, el que fuera presidente de EEUU entre 2008 y 2016, ha reconocido que elegir a Biden como su vicepresidente ha sido "una de las mejores decisiones" que ha tomado. "Joe estuvo ahí cuando tuvimos que reconstruir el país tras la grave crisis. Él era el que preguntaba cuales iban a ser las consecuencias de cada decisión para la clase media y se esforzó porque todo el mundo pudiera entrar en esa categoría social", ha remarcado.

Este anuncio llega un día después de que el senador y excandidato demócrata Bernie Sanders diera su apoyo a Biden -tras anunciar su retirada de la carrera- para "asegurar la derrota de quien", a su juicio "es el presidente más peligroso en la historia moderna de este país", en referencia a Donald Trump.

De esta forma, igual que Sanders, Obama hace un llamamiento a la unificación del Partido Demócrata con el objetivo de salir reforzados de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Además, según ha informado The New York Times, el expresidente habría intermediado en la salida de Sanders y en que se mostrara públicamente a favor de Joe Biden, para "evitar repetir la prolongada y desagradable carrera demócrata de 2016" entre Hillary Clinton y Sanders.

"El Partido Demócrata tiene que ser valiente", ha afirmado Obama en su mensaje. Y ha añadido que Biden tiene la plataforma "más progresista" que ningún otro candidato en la historia. Además ha agradecido a Sanders su "esfuerzo de por vida" por dar voz a las esperanzas, sueños y frustraciones de la clase trabajadora, y su convicción por hacer que EEUU avance y tenga una sociedad más justa e igualitaria.

Hasta el momento, Joe Biden cuenta con el apoyo de todos los excandidatos demócratas a excepción de la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren que, según la agencia Associated Press, lo hará próximamente.

El comité de campaña de Trump ha emitido un comunicado en el que dice que "Obama no tenía otra opción que apoyar a Biden", pero que se demuestra que "estaba en lo cierto: Biden es un mal candidato que va a avergonzarle a él y al Partido Demócrata. Trump va a destruirle."

Durante el periodo de primarias, Biden se ha servido de su gestión durante la presidencia de Obama como una de sus bazas para ganar a Trump, al que ha calificado como "su amigo". Además el exvicepresidente siempre se ha erigido como "el candidato más alineado con los valores de Obama".

Obama también ha tenido un mensaje de apoyo para todos los estadounidenses afectados por el coronavirus y ha recordado que Biden le ayudó a hacer frente a la crisis del H1N1 y a "prevenir que el ébola se convirtiera en una pandemia similar a la que vemos ahora".

La estrategia elegida por Obama es similar a la ya utilizada en 2016, aunque entonces no fue hasta que Hillary Clinton había obtenido los delegados necesarios para obtener la nominación, que Obama dio su apoyo a la que fuera su ex secretaria de Estado. En esta ocasión, aunque Biden tiene prácticamente despejado el camino para la nominación demócrata, las primarias no han terminado todavía y no se decidirá hasta el mes de agosto en la convención del partido.