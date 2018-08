Trump condena "todos los tipos de racismo" a un día del aniversario de las marchas supremacistas de Charlottesville

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado este sábado "todos los tipos de racismo y actos de violencia" a un día del aniversario de los incidentes ocurridos con motivo de las marchas supremacistas en la ciudad de Charlottesville (Virginia).

En las revueltas, provocadas por las protestas de grupos de extrema derecha, una mujer fue asesinada por un neonazi que embistió con su vehículo contra un grupo de antirracistas y dos policías fallecieron en un accidente de helicóptero.

"Los disturbios en Charlottesville hace un año causaron muerte y división sin sentido. Debemos unirnos como una nación. Condeno todos los tipos de racismo y actos de violencia. ¡Paz para TODOS los estadounidenses!", ha escrito el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!

Hace un año, después de que tuvieran lugar dichos sucesos, Trump escribió un polémico mensaje en la misma red social donde no condenó de forma directa los actos violentos de los supremacistas blancos, sino "todo lo que representa el odio".

"Debemos estar TODOS unidos y condenar todo lo que representa el odio. No hay sitio para este tipo de violencia en América. ¡Unámonos como uno!", escribió.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!