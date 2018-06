Jorge Moragas, exjefe de Gabinete de Rajoy, nuevo vicepresidente de la Asamblea General de la ONU

El embajador de España ante Naciones Unidas, Jorge Moragas, ha sido confirmado este martes como vicepresidente de la Asamblea General de la organización internacional durante su 73º periodo de sesiones, que tendrá lugar entre septiembre de este año hasta junio de 2019. Así lo han confirmado a eldiario.es y más tarde en un comunicado.

Moragas acompañará a la nueva presidenta, la ecuatoriana Maria Fernanda Espinosa Garcés, antigua ministra de Asuntos Exteriores en Ecuador y la cuarta mujer en ocupar el cargo, sustituyendo así al actual presidente, el eslovaco Miroslav Lajcák y frente a la candidata de Honduras, Lizzy Flores, embajadora ante la ONU de ese país centroamericano.

Congratulations to @mfespinosaEC of @MFAEcuador, who was just elected as President of the 73rd session of the @UN General Assembly! #UNGA pic.twitter.com/RPShRjlBHH