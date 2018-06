Rajoy se va: "Ha llegado el momento, es lo mejor para mí, para el PP y para España"

Mariano Rajoy se va. Lo ha comunicado, emocionado, ante la dirección de su partido. El expresidente del Gobierno ha comparecido ante la dirección de su partido tras triunfar la pasada semana la moción de censura contra él presentada por Pedro Sánchez y que forzó su salida del Ejecutivo.

"Durante 37 años he servido al partido en toda clase de cargos. Ninguno de esos cargos los he solicitado, por ninguno he peleado para desplazar a nadie, me he limitado a cumplir con mi deber. Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner punto final. El PP ha de seguir avanzando bajo el liderazgo de otra persona. Es lo mejor para el PP, para mí y para España. Quiero daros las gracias por vuestra ayuda y en toda clase de circunstancias".

"No me imagino mi vida sin el PP, es mi vida y quiero que siga siéndolo, y allí donde me encuentre seguirá con vosotros en la senda que el partido transite y desde el primer momento a la orden de quien elijáis y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen", ha concluido en un mensaje velado a José María Aznar.

El relevo se producirá en un próximo congreso del PP, para el cual aún no ha fecha. Del mismo modo, Rajoy no ha concretado qué hará con su escaño.

Rajoy ha dejado su renuncia para el final. Antes, ha repasado su tarea de Gobierno y ha criticado la moción de censura de Pedro Sánchez: "El Gobierno del PP fue censurado por un desordenado conjunto de organizaciones políticas. La primera valoración de lo ocurrido es que va a gobernar alguien que ha perdido las elecciones, gobierna el país alguien rechazado por los españoles, que no ha ganado unas elecciones nunca".

"Ese comportamiento jamás había llegado al Gobierno de la nación, con la izquierda populista y el independentismo. Y ese estigma acompañará a ese Gobierno y al PSOE, que ha dilapidado toda su herencia por un proyecto de futuro incierto y pésimos compañeros de viaje, los independentistas de Catalunya y Bildu", ha proseguido Rajoy.

Y ha añadido: "No son los españoles los que han censurado al PP, sino nuestros adversarios políticos jaleados por el populismo. No nos han censurado los ciudadanos, es nuestra tranquilidad y nuestra fuerza. Ni las alianzas de las que perdieron las elecciones, ni los socios desleales ni las encuestas a troche y moche: los españoles siempre han elegido al PP como primera fuerza".

Rajoy ha señalado "la debilidad extrema" del nuevo Gobierno: "Podemos aventurar más inestabilidad y más bloqueo político. Y esa responsabilidad tendrá que ser repartida entre todos los que han participado en esta operación".

"No se trata de derribar un gobierno, sino de dar apoyo a otro. Y los propios socios empiezan a anunciar medidas de oposición. Nadie ha mostrado el menor compromiso a la estabilidad política. Ninguno ha pensado en el interés general", ha insistido Rajoy: "Está por ver que Sánchez consiga una mayoría para gobernar el país".

"Resulta inquietante la fragilidad política del nuevo Gobierno cuando Catalunya dista de estar calmada", ha añadido.

El expresidente ha afeado a Sánchez que "nunca renunciara a su idea de gobierno Frankestein desde 2016, se ha valido de las peores compañías". Rajoy ha tachado de "manifestaciones y mentiras" las interpretaciones de la sentencia de Gürtel: "Hemos asistido a un ejemplo insuperable de posverdad por sus consecuencias para España. Ni el PP fue condenado penalmente por Gürtel ni el Gobierno del PP ni se puede decir que los españoles descubrieran el escándalo. Eso no quiere decir que no hayamos tenido casos graves de corrupción".

"Hemos perdido el Gobierno y pasamos a la oposición, pero no por los españoles, que nos han avalado en las urnas. Aunque los acontecimientos protagonizados por algunos traten de desmentirlo, lo importante no es conseguir el poder sino utilizarlo en beneficio de nuestro país", ha señalado Rajoy, quien ha sacado pecho de su gestión sobre Catalunya: "Ni ha habido independencia ni Puigdemont preside Catalunya, y estamos ante un gobierno que llega de la mano de independentistas. Hemos aplicado el artículo 155 de la Constitución por convicciones democráticas, siempre entendimos que era un delicado mecanismo constitucional y así lo hemos aplicado. Los independentistas tienen derecho a existir y gobernar, pero no a incumplir la ley ni pasar por encima de la voluntad de la gente. Hemos defendido la unidad de nuestro país y hemos tomado las decisiones correctas".

"¿Y qué decir de la economía?", se ha preguntado Rajoy, en el repaso a su gestión en Moncloa: "Estamos cerca de alcanzar el récord de afiliación a la Seguridad Social. Me parece de justicia y satisfacción una comparación con lo que encontramos en 2011".

Rajoy, incluso, ha presumido de la "disolución de ETA": "Se ha demostrado que lo más difícil y lo más útil es no moverse cuando no toca, quedarse quieto y mantener con rigor la posición en la que crees. Pasó lo mismo con el rescate económico: no nos movimos y acertamos. Yo sé que esta reflexión no encaja con los tiempos líquidos que vivimos".

"Los españoles nunca nos retiraron su confianza, siempre nos han escogido como primer partido de España porque siempre supimos dar la batalla: hemos ganado todas las elecciones de ámbito general desde 2011", ha descrito Rajoy: "Somos el primer partido de España a pesar del daño que nos han causado los casos de corrupción".

Rajoy ha reconocido: "Me han escandalizado algunos casos de corrupción, el PP ha actuado, pero no nos hemos puesto a la orden de los inquisidores. He defendido mi honorabilidad y la de este partido, y nos vamos dejando en España el paquete más exigente de leyes contra la corrupción. Nunca critiqué a ningún juez ni hablé del pasado. He intentado ser justo, proteger el buen nombre de nuestro partido y he asumido mis errores y los que no eran míos".

"Ahora lo que toca es mirar al futuro: seguimos siendo el primer partido de España, hemos ganado las tres últimas elecciones, contamos con el grupo parlamentario más grande del Congreso y la mayoría absoluta en el Senado. No hay ningún motivo para el desánimo y tenemos que defender nuestra gestión ante la tarea de demolición y este gobierno va a tener enfrente la oposición curtida del Partido Popular", ha explicado Rajoy.

Rajoy ha pedido "defender nuestra obra y evitar que dejen España en caída libre, nos exigirá esfuerzo y trabajo, defender nuestra verdad, nuestra idea de país. Este partido tiene argumentos y personas para recuperar cuanto antes el gobierno de España".