Greta Thunberg, ante bancos, multinacionales y gobiernos en la cumbre de Davos: "Abandonen inmediatamente los combustibles fósiles"

La joven activista ecologista Greta Thunberg ha viajado al Foro Económico Mundial, donde ha vuelto a afear a los líderes políticos y empresariales su "inacción" frente a la crisis climática. Este martes, ha inaugurado la mesa redonda Evitar un Apocalipsis Climático, con un discurso en el que ha exigido al poder político y económico reunido en Davos (Suiza) que dé un paso al frente y "abandone inmediatamente y por completo" los combustibles fósiles.

"Exigimos a todas las empresas, bancos, instituciones y Gobiernos que participan en el Foro Económico Mundial que detengan inmediatamente todas las inversiones en extracción de combustibles fósiles. Que pongan fin inmediatamente a todos los subsidios a estos combustibles", ha dicho la joven de 17 años sobre la que es la principal fuente mundial de gases de efecto invernadero. "Abandonen inmediata y por completo los combustibles fósiles. No queremos que estas cosas se hagan para 2050, 2030 o incluso 2021, queremos que se hagan ya", ha expresado Thunberg.

Los científicos calculan que para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 ºC [con respecto a los niveles preindustriales], la mayoría de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas deben permanecer bajo tierra y se debe invertir mucho más en energías limpias.

"Puede parecer que estamos pidiendo mucho. Y por supuesto dirán que somos ingenuos. Pero esto es solo el mínimo esfuerzo que se necesita para comenzar una transición rápida y sostenible. Así que, o lo hacen o tendrán que explicar a sus hijos por qué están renunciando al objetivo de 1,5 grados. ¿Por qué se rinden sin siquiera intentarlo?", ha lamentado. En un artículo publicado en The Guardian junto a una veintena de jóvenes, ya avanzó que su intención era centrar su mensaje en el abandono de los combustibles fósiles.

La presencia de Thunberg ha sido una de las más esperadas del Foro de Davos, que se ha inaugurado este martes. La joven también ha intervenido a primera hora en una sesión titulada Forjando un camino sostenible hacia un futuro común, donde ha vuelto a reclamar que se escuche a los jóvenes y a la ciencia. "No soy una persona que pueda quejarse de no ser escuchada. Se me escucha todo el tiempo", ha dicho con humor. Thunberg estaba acompañada por jóvenes de Puerto Rico, Canadá y Zambia, que se han unido a su mensaje y han exigido un cambio de rumbo a los líderes mundiales.

"Nuestra casa sigue ardiendo"

Es la segunda vez que la joven sueca acude al foro que reúne a la élite política y económica mundial. Allí fue donde pronunció, el año pasado, su célebre frase "nuestra casa está en llamas". Este martes, en su segunda intervención, ha hecho un guiño a estas palabras para arrancar su discurso: "Hace un año vine a Davos y dije que nuestra casa estaba en llamas. Dije que quería que entraran en pánico. Me han avisado que decir a la gente que entre en pánico sobre la crisis climática es algo muy peligroso. Pero no se preocupen. No pasa nada. Confíen en mí, he hecho esto antes y les aseguro que no conduce a nada", ha bromeado.

Otro de los protagonistas de la jornada ha sido Donald Trump, que ha centrado su discurso en hablar de los éxitos de la economía estadounidense y sacar pecho de las negociaciones comerciales con China. Sin mencionar directamente a Greta Thunberg -de la que se ha burlado en más de una ocasión-, ha dicho que "debemos rechazar a los eternos profetas de la catástrofe y las predicciones apocalípticas".

Por su parte, la joven sueca ha indicado que cualquier plan o política medioambiental que no incluya "recortes radicales de las emisiones a partir de hoy es completamente insuficiente para cumplir con los compromisos" del Acuerdo de París, sellado en 2015. "Por supuesto, la transición no va a ser fácil. Será difícil. Y a menos que empecemos a enfrentarnos a esto ahora juntos, con todas las cartas sobre la mesa, no podremos resolverlo a tiempo", ha advertido.

En esta línea, ha reclamado una política más drástica y que vaya más allá de "las palabras vacías" que, a su juicio, no se traducen en acciones. "No les decimos que 'compensen las emisiones' pagando a alguien para que plante árboles en lugares como África, mientras que al mismo tiempo selvas como el Amazonas están siendo masacradas a un ritmo infinitamente más alto", ha apuntado. El Foro Económico Mundial está promoviendo la iniciativa de plantar un billón de árboles en el planeta, a la que se ha sumado Trump. Thunberg ha opinado que "plantar árboles está bien, por supuesto, pero no es ni mucho menos lo que es necesario hacer".

"Seamos claros. No necesitamos una 'economía baja en carbono". No necesitamos 'reducir las emisiones'. Nuestras emisiones tienen que parar. Y hasta que no tengamos las tecnologías que puedan reducir nuestras emisiones a cero, debemos olvidarnos del cero neto, necesitamos el cero real", ha agregado.

La activista también ha tenido palabras para Estados Unidos, que ha formalizado su salida del compromiso global para mantener a raya el calentamiento global, pero ha extendido su mensaje al resto de países. "El hecho de que EEUU vaya a abandonar el acuerdo de París parece indignar y preocupar a todo el mundo, y debería hacerlo. Pero el hecho de que todos estemos a punto de fracasar en los compromisos que ustedes firmaron en el Acuerdo de París no parece molestar en lo más mínimo a quienes están en el poder", ha apuntalado la joven sueca.

A continuación, ha señalado que "esto no se trata de derechas o izquierdas". "Nos importa poco vuestra política partidista. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, derecha, izquierda y centro han fracasado. Ninguna ideología política o estructura económica han sido capaces de hacer frente a la emergencia climática y medioambiental, ni de crear un mundo cohesivo y sostenible. Porque, por si no lo han notado, este mundo está actualmente en llamas", ha enfatizado.

Thunberg también se ha referido al movimiento juvenil por el clima que el año pasado cristalizó en movilizaciones por todo el mundo. El viernes pasado, se unió a una masiva manifestación en Lausana, al oeste del país. "Estoy aquí para decirles que, a diferencia de ustedes, mi generación no se rendirá. Los hechos son claros, pero aún así son demasiado incómodos para que los enfrente. Creen que es demasiado deprimente y la gente se rendirá. Pero la gente no se rendirá, ustedes son los que se están rindiendo".

"Nuestra casa sigue ardiendo. Su inacción está alimentando las llamas cada hora que pasa. Y nosotros seguimos diciéndoles que actúen como si amaran a sus hijos por encima de todo lo demás", ha zanjado.