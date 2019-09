Trump usa el sarcasmo contra una niña de 16 años: "Greta Thunberg parece muy feliz"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha tirado de ironía para comentar el emocionado discurso de Greta Thunberg en la cumbre de la ONU por el clima. "Parece una chica joven muy feliz ansiosa por una futuro maravilloso y brillante ¡Muy agradable de ver!", ha señalado Trump en Twitter.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO