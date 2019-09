Greta Thunberg, visiblemente afectada en la cumbre del clima de la ONU: "Yo no debería estar aquí, me habéis robado mi infancia"

La activista por el clima Greta Thunberg, de 16 años, se ha emocionado durante su discurso este lunes en la cumbre del clima de la ONU. Enfadada y visiblemente emocionada, ha afirmado: "Todo está mal. Yo no debería estar aquí, debería estar en la escuela al otro lado del océano", ha señalado la joven activista. "Me habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestras palabras vacías y, aun así, soy una de las afortunadas", ha añadido.

Thunberg empezó en agosto de 2018 a manifestarse sola a las puertas del Parlamento de Suecia para exigir medidas de protección del Planeta. Un año después, se ha convertido en imagen internacional de la lucha climática. La joven, que tiene Asperger, se empezó a preocupar por la situación del planeta hace años y con 11 años entró en una depresión, dejó de comer y perdió 10 kilos. "Todo estaba tan equivocado que pensé que no tenía sentido vivir", afirmó después.

"Estamos en el comienzo de una extinción masiva y todo de lo que podéis hablar es de dinero y de cuentos felices de crecimiento económico eterno ¿Cómo os atrevéis?", ha señalado. "Dicen que nos escuchan. No importa lo enfadada y triste que esté, no quiero creerlo porque si realmente entendieran la situación y no actuasen, sería algo maligno y me niego a creerlo", ha añadido.

Tras dar cifras sobre los efectos del calentamiento global, Thunberg ha comentado: "Estos datos son demasiado incómodos y ustedes no son los suficientemente maduros para decirlo tal y como es". "Nos están fallando, pero los jóvenes están empezando a entender su traición. Si eligen fallarnos, yo les digo: nunca les perdonaremos. El cambio viene les guste o no", ha concluido.