DIRECTO | Intento de golpe militar en Venezuela

El asesor de seguridad nacional de EEUU, John Bolton, ha publicado un mensaje en Twitter dirigido al ministro de Defensa venezolano. "Las fuerzas armadas deber proteger la Constitución y al pueblo venezolano. Debe apoyar a la Asamblea Nacional y a las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia. EEUU está con el pueblo de Venezuela", ha señalado.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.