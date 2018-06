Melania Trump visita por sorpresa un centro de detención de menores inmigrantes en la frontera con México

"Todos sabemos que están aquí sin sus familias y quiero agradecerles su duro trabajo, su compasión y su bondad", ha manifestado la primera dama durante una reunión con los trabajadores del centro Upbring New Hope, donde doctores, trabajadores sociales y expertos en inmigración ayudan a los menores inmigrantes, según ha informado la cadena de televisión CNN.

"Melania quiere ver con sus propios ojos qué es real y que no", ha afirmado la portavoz de la primera dama, Stepahine Grisham. "Ella quiere ver de primera mano las imágenes que ha visto en televisión. Quiere conseguir una perspectiva real de lo que está sucediendo", ha añadido.

