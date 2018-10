Trabajadoras del Parlamento Europeo lanzan el blog MeTooEP para recoger testimonios de acoso sexual en la Cámara

"Una vez recibí un mail a las dos de la mañana de un asesor político del Parlamento Europeo –conocido por su pasión por la fotografía lujuriosa–. El mail enviado desde su cuenta de correo del trabajo incluía una serie de fotos de mí en el trabajo sin mi consentimiento ni conocimiento. ¿El asunto del mail? 'Tengo más fotos tuyas".

Este es el primer testimonio anónimo recogido en el blog MeTooEP, lanzado por trabajadoras –hay algún hombre también– del Parlamento Europeo para denunciar casos de sexismo, acoso y abuso en la Cámara. El movimiento nació el último 8M, y está compuesto por diferentes grupos políticos y estatus laborales con el fin de denunciar el acoso en el Parlamento Europeo.

"Me mandaron a una misión oficial y decidí compartir mi airbnb con un compañero. Una noche, estaba en la cama y oí tocar en la puerta. Estaba cansada y no respondí. De repente, se abrió la puerta y mi compañero entró en calzoncillos. Me enfadé e insistí en que se fuera. Sin embargo, se metió en mi cama. Estaba tan asustada que me enrollé sobre mí misma y le rogué que se marchara. Pero, en lugar de eso, decidió atacarme. Me tocó mis pechos y apretó mis pezones. Me dolía, pero no paraba. A continuación, se frotó sobre mí. Estaba erecto. Después de cinco minutos así, harto de que le rogara, se paró, me riñó por no ser receptiva y, para mi alivio, se marchó. Rellené una queja con la autoridad competente el 3 de octubre de 2017. Aún estoy esperando la respuesta".

Este es otro de los testimonios anónimos que ya aparecen en el blog presentado este martes en el Parlamento Europeo por algunas de sus promotoras. "Dentro del APA commitee [asistentes parlamentarios acreditados] sólo hay 11 casos de denuncia, y todos por acoso psicológico", explican, "y sólo uno ha conllevado sanciones para el eurodiputado, y como son sólo para las dietas, no es disuasorio. En el caso del staff comitee [personal laboral del Parlamento] no hay datos ni estadísticas, pero sí sabemos que hay un caso de denuncia, el de Airbnb, que lleva un año sin respuesta: las víctimas no se sienten protegidas, hay falta de confianza con los sistemas y los comités. El sistema no funciona, no hay protección para las víctimas de agresión".

LIVE 🎥 Launch of @MeTooEP - a blog on anonymous testimonies of sexual harassment in our work place, the EP! https://t.co/o5fRxjRVh8 — MeTooEP (@MeTooEP) October 9, 2018

Una de sus promotoras, Amelia M. Lobo, trabajadora de la delegación de Podemos en la Eurocámara, ha afirmado en la presentación: "Pedimos que el Parlamento actúe, y también pedimos que haya una asesoría externa e independiente, así como formación obligatoria para los eurodiputados y eurodiputadas, y pedimos que haya un único comité con expertos independientes. Los diputados no pueden ser jueces y parte. Es un sistema muy complejo de 7.000 trabajadores, 28 nacionalidades y tres sedes, con estructuras de poder e impunidad para los eurodiputados, a quienes sólo está previsto el castigo en las dietas, no en los salarios".

Amelia Lobo, de Podemos, en la presentación del blog MeTooEP. Sergio Hernández / @EuroPodemos

"La sociedad", ha dicho Lobo, "ya va por delante. El Parlamento Europeo debería ser un ejemplo, debería cumplir con los valores de la igualdad y no debería aceptar la impunidad".

Las impulsoras son trabajadoras del Parlamento Europeo, tanto de las áreas administrativas como políticas. "Creemos que la institución debe ser ejemplar en la lucha contra el acoso sexual. El acoso sexual ocurre en todos los trabajos, incluido el Parlamento Europeo, por eso no personalizamos los testimonios, porque son los de todos, de ella, de él, de ellas, de ellos, tuyos... #MeToo".

"En octubre de 2017", explican, "los diputados votaron a favor de la resolución 2017/2897(RSP), que llamaba al Parlamento Europeo a actuar cuando hubiera algún caso de acoso sexual. Desde entonces, nada ha cambiado y el tiempo pasa: las próximas elecciones son en mayo de 2019, lo que significa que queda menos de un año para que la resolución entre en vigor".