Trump visita la frontera con México y amenaza con declarar el estado de emergencia para construir el muro

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha visitado la frontera con México para reiterar desde allí su amenaza de declarar una emergencia nacional para tener la posibilidad de reasignar fondos militares para la construcción de un muro en la frontera sur del país.

"Tengo el derecho absoluto para declarar una emergencia nacional. No debería de llegar a declararla porque esto es de sentido común. (...) Necesitamos un muro", ha apuntado Trump en declaraciones a los periodistas en la localidad fronteriza de McAllen (Texas, EE.UU.).

Trump ha insistido en la "necesidad" de levantar un muro en el linde con México, en medio de un cierre administrativo que ha mantenido una cuarta parte del Gobierno paralizada desde hace 20 días por el desencuentro entre el mandatario y los demócratas.

En sus declaraciones a la prensa, Trump defendió que "nunca" ha dicho que México escribiría un cheque para pagar la construcción del muro, a pesar de que ha repetido en reiteradas ocasiones que el país vecino financiaría la protección fronteriza. "Cuando durante la campaña electoral yo dije 'México pagará por el muro', obviamente, nunca quise decir que van a escribir un cheque; dije que lo van a pagar. Y lo van a hacer", insistió el mandatario.

Sin embargo, la campaña electoral de Trump describió en abril de 2016 los pasos que el entonces candidato tomaría para obligar a México a pagar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares para financiar el muro. Ese supuesto plan se basaba en gran medida en amenazar con prohibir las remesas de mexicanos viviendo en Estados Unidos hacia sus familiares en el país azteca, a menos que el Ejecutivo mexicano pagase una cantidad para el muro.

"Es una decisión fácil para México: realizar un pago único de entre 5.000 y 10.000 millones para garantizar que 24.000 millones continúen fluyendo en su país cada año", reflejó la nota de la campaña.

We lose 300 Americans a week, 90% of which comes through the Southern Border. These numbers will be DRASTICALLY REDUCED if we have a Wall!