Trump cancela su reunión con Putin durante el G-20 por la crisis en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado este jueves una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la cumbre del G-20 en Argentina, que estaba prevista para este fin de semana, en respuesta a las detenciones de buques ucranianos por parte de Moscú en el mar Negro.

"Dado que los buques y los marineros no han sido devueltos a Ucrania por (parte de) Rusia, he decidido que lo mejor para todas las partes es que cancele la reunión prevista en Argentina con el presidente Vladímir Putin", escribió Trump en su cuenta de Twitter desde el avión presidencial en el que se dirige a Buenos Aires.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....