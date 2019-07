VÍDEO | La capitana de la selección de fútbol de EEUU, a Trump: "Tu mensaje excluye a gente como yo"

Megan Rapinoe, capitana de la selección de fútbol de EEUU, se ha convertido en símbolo de la reivindicación política y social en su país tras la victoria en el Mundial de Francia. Entrevistada en la CNN, Rapinoe ha vuelto a dejar un recado a Donald Trump: "Tu mensaje excluye a gente. Me estás excluyendo a mí, estás excluyendo a gente que se parece a mí, estás excluyendo a gente racializada. Estás excluyendo a estadounidenses que podrían apoyarte".

"Con el 'Make America Great Again' te estás remontando a una era que no era buena para todos. Quizá lo era para unos pocos y quizá lo sigue siendo ahora, pero no lo es para bastantes estadounidenses. Tienes una responsabilidad increíble de cuidar a todos y tienes que hacerlo mejor para todos", ha añadido la jugadora.

Antes de jugarse el mundial, Rapinoe dijo que en caso de ganar no acudiría a la Casa Blanca, a lo que Trump respondió que "debería ganar antes de hablar". Durante la entrevista de este miércoles, Rapinoe ha vuelto a afirmar que ni ella ni ninguna de sus compañeras aceptaría una invitación de Trump. "Yo no iría y ninguna de las compañeras con las que he hablado iría", ha señalado. "No queremos que esta administración corrompa la plataforma que nos ha costado tanto construir ni las cosas por las que luchamos", ha añadido.

Megan Rapinoe on White House visit: "I would not go and every teammate that I've talked to specifically about it would not go." pic.twitter.com/zYtKInNwhN — The Hill (@thehill) 10 de julio de 2019

La capitana pronunció un discurso en favor de la diversidad este miércoles en Nueva York para celebrar la victoria en el Mundial. "Tenemos tatuajes, trenzas. Tenemos [compañeras] blancas, negras y todo lo que hay entre esos dos colores. Heterosexuales, homosexuales. No podría estar más orgullosa de ser cocapitana de este equipo", afirmó.

"No hay un lugar mejor en el que quisiera estar, ni tan siquiera en la carrera presidencial", bromeó. Una encuesta publicada la semana pasada afirmaba que si Rapinoe fuese la candidata demócrata en las próximas elecciones, ganaría a Trump.

"Tenemos que ser mejores. Tenemos que amar más y odiar menos. Escuchar más y hablar menos. Tenemos que saber que es la responsabilidad de todos. Creo que este equipo entiende la posición que tenemos desde esta plataforma. Sí, jugamos al fútbol y somos mujeres deportistas, pero somos mucho más que eso", señaló la jugadora. "Ha habido mucha confrontación estos últimos años y yo he sido una víctima y culpable de ello", concluyó.