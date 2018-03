La actriz porno que afirma haber tenido un romance con Trump dice que permaneció en silencio por miedo a morir

La actriz porno Stormy Daniels, que ha demandado este mes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anular el pacto de confidencialidad que le impide hablar sobre una supuesta relación que tuvo con él en el pasado, ha asegurado que ha mantenido su silencio porque recibió una amenaza de muerte.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, ha explicado en una entrevista en el programa 60 minutes de la cadena estadounidense CBS que un hombre se le acercó en un estacionamiento de Las Vegas en 2011 y le dijo que no hablara sobre su supuesta relación sexual con Trump en 2006 si no quería tener problemas.

“He was like, ‘wow, you are special. You remind me of my daughter.’” --Stormy Daniels says of her conversation with Mr. Trump the night they met. pic.twitter.com/Mj52gSoDbH