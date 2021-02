Amanda Gorman vuelve a hacer historia con su homenaje a los héroes de la pandemia en la Super Bowl

Amanda Gorman ha vuelto a hacer historia este domingo convirtiéndose en la primera poeta en participar en el evento de la Super Bowl, la final de fútbol americano de Estados Unidos. La joven de 22 años, que causó sensación en la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden el pasado 20 de enero, recitó un poema titulado Chorus of the Captains (Coro de los capitanes) que homenajea la labor durante la pandemia de un profesor, una enfermera y un veterano de la Marina.

Las tres personas que protagonizan su poema fueron las escogidas por los organizadores de la Super Bowl como "capitanes honorarios" para participar en el lanzamiento de la moneda antes del partido: Trimaine Davis, un profesor de Los Ángeles que ayudó a sus alumnos a conseguir ordenadores portátiles para las clases a distancia; Suzie Dorner, directora de una sala de cuidados intensivos (UCI) en un hospital de Florida y James Martin, un veterano de la Marina de Estados Unidos de Pittsburgh que ha trabajado para apoyar a los veteranos y sus familias.

La joven participó a través de un vídeo grabado con anterioridad, que mezclaba sus planos recitando con imágenes de los protagonistas de los versos. "Hoy honramos a nuestros tres capitanes por sus actos y su impacto en un momento de incertidumbre y necesidad. Han tomado la iniciativa, superando todas las expectativas y limitaciones, levantando a sus comunidades y vecinos como líderes, sanadores y educadores", recitó Gorman.

En el poema, Amanda citó la labor de la enfermera Dorner como prueba de que "incluso en la tragedia, la esperanza es posible". "Perdió a sus abuelas en la pandemia, y lucha para salvar otras vidas en la zona de combate de cuidados intensivos, definiendo a los héroes de primera línea que arriesgan sus vidas por las nuestras". "Caminemos con estos guerreros, apoyemos a estos campeones", prosiguió.

Uno de los objetivos de este año de los organizadores de la Super Bowl era honrar a todas las personas que han ayudado a la población durante la pandemia. Matt Shapiro, vicepresidente de estrategia de eventos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), dijo en unas declaraciones recogidas por The New York Times que "no había nadie más adecuada" que Gorman para esa labor. "Necesitábamos las palabras adecuadas que estuvieran a la altura del poder de ese momento, y no hay nadie más adecuada para traer esas palabras al mundo que Amanda Gorman".

Bruce Springsteen llama a "encontrarse en el centro"

Otro de los protagonistas de la noche fue el cantante Bruce Springsteen. Doce años después de su actuación en el tiempo de descanso del partido, Springsteen regresó al evento para protagonizar un anuncio de Jeep en el que habla de "encontrarse en el centro", una referencia a la división política que sufre Estados Unidos. "Últimamente, el centro ha sido un lugar al que ha sido difícil llegar últimamente. Entre rojo y azul. Entre funcionarios y ciudadanos. Entre nuestra libertad y nuestro miedo".

En el anuncio, que ya ha alcanzado más de 21 millones de reproducciones en YouTube, el músico hace un llamamiento a la unidad. "La libertad no es propiedad de unos pocos afortunados, nos pertenece a todos. Quienquiera que seas, de donde quiera que seas, es lo que nos conecta. Necesitamos esa conexión. Necesitamos el centro". "Nuestra luz siempre ha encontrado el camino en la oscuridad y hay esperanza en el camino que tenemos por delante", concluye Springsteen.