Biden quiere retirar todas las tropas de Afganistán el 11 de septiembre de este año

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha anunciado que retirará todas las tropas de Afganistán para el 11 de septiembre de 2001, coincidiendo con el 20 aniversario de los ataques que provocaron el inicio del conflicto, según ha informado The Washington Post citando a fuentes cercanas a los planes del presidente.

De este modo, EEUU no cumplirá con la salida pactada con los talibán para el 1 de mayo. EEUU llegó a un acuerdo con los talibán el año pasado y a cambio de la retirada, los insurgentes se comprometían a no dar cobijo a terroristas que amenacen la seguridad de EEUU y de sus aliados y a negociar un acuerdo de paz con el Gobierno de Afganistán. Varios meses después, las negociaciones intraafganas no han concluido y el conflicto sige activo.

Edmund Fitton Brown, coordinador del Equipo de Apoyo Analítico de la ONU y Vigilancia de las Sanciones de ISIS, Al Qaeda y los Talibán decía a elDiario.es que "no hay pruebas claras de que los talibán vayan a tomar medidas para romper sus vínculos con Al Qaeda". El coordinador de la ONU señalaba que el futuro de la relación entre ambos grupos depende del proceso de paz, el cual no avanza correctamente.

El experto contempla un escenario en el que los Talibán pueden "empezar a cumplir con su responsabilidad en el acuerdo con EEUU y en el que Al Qaeda todavía fuera respetada y un huésped tolerado, pero bajo el entendimiento de que no se les permitiría hacer nada con ramificaciones internacionales". Por otro lado, los insurgentes han amenazado con renovar los ataques contra EEUU si las tropas internacionales no salen del país en la fecha acordada.

Aunque oficialmente hay actualmente 2.500 soldados en Afganistán, los medios estadounidenses aseguran que la cifra real es de unos 1.000 efectivos más. Además, también hay alrededor de 7.000 miembros de las fuerzas internacionales de la coalición, la mayoría de ellos, de la OTAN.