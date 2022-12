Borrell, ante diputados latinoamericanos en Bruselas: “Como los conquistadores, tenemos que inventar un Nuevo Mundo”

La conquista de América como espejo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha recurrido al ejemplo de los “descubridores y conquistadores” ante eurodiputados y parlamentarios latinoamericanos en la inauguración de las reuniones de EuroLat en el Parlamento Europeo. “Estamos viviendo una tormenta perfecta, y para navegar en esta tormenta ya no nos sirven ni las rutas ni los mapas del pasado”, decía el miércoles por la tarde Borrell ante una asamblea parlamentaria multilateral formada por 150 miembros, la mitad de ellos de la Eurocámara y la otra mitad de los parlamentos regionales de América Latina: “Como los descubridores y conquistadores, tenemos que inventar un Nuevo Mundo. Y hay que recalibrar nuestra brújula estratégica con plena conciencia histórica para comprender la magnitud de los cambios a los que hacemos frente”.

“En este momento de turbulencias, en este mundo inseguro, imprevisible y peligroso en el que nos toca vivir, hay que reforzar la relación entre América Latina y la Unión Europea. Creo que es más necesario que nunca y que nos necesitamos los unos a los otros más que nunca”, afirmaba el Alto Representante de la UE para la Política Exterior, quien ha recordado que él impulsó la creación de la asamblea de EuroLat en 2006, cuando era presidente del Parlamento Europeo.

El jefe de la diplomacia europea ha recordado: “Estábamos ya recuperándonos de la pandemia y otra vez la historia nos sorprende con un acontecimiento terrible, traumático, que es de nuevo la guerra en las fronteras de Europa, algo que creíamos olvidado. Y ciertamente hace 70 años que los europeos no hemos cruzado nuestros aceros, como decían los clásicos españoles del Siglo de Oro. Pero ahora, desgraciadamente, no muy lejos de aquí, a 2.000 Km de Bruselas, en las fronteras de Europa, la población de Ucrania y su infraestructura civil están siendo bombardeadas militarmente y yo añadiría criminalmente por la Rusia de Putin. Si ustedes miran un mapa satelital de Europa, la verán iluminada y verán también una gran mancha negra en el este que parece la prolongación del mar. Pero no, es Ucrania donde no brilla ya una sola luz y donde 10 millones de personas han dejado de tener acceso a la electricidad”.

“No es que ustedes nos necesiten a nosotros, ni nosotros a ustedes”, ha declarado Borrell ante el medio centenar de parlamentarios latinoamericanos presentes en Bruselas: “Es que nos necesitamos los unos a los otros. Y, como una buena pareja, la relación de dependencia mutua es mutuamente provechosa. Y hemos de alegrarnos de que desde el principio partimos de una relación que se asienta en bases sólidas. Tenemos la red más densa de acuerdos políticos, de cooperación y comerciales con América Latina que con otra cualquier región del mundo. Nuestras empresas han invertido en sus economías más que en China, que en India, que en Japón y que en Rusia juntos. Hemos invertido más en América Latina que en todas esas grandes economías del mundo”.

Borrell ha señalado la próxima cumbre UE-América Latina del próximo mes de julio, bajo presidencia española, que será la primera cumbre desde 2015: “En Bruselas hacemos cumbres con todas las partes del mundo cada fin de semana y no hemos hecho ninguna con América Latina en los últimos ocho años. Esta es una asignatura pendiente que hemos de aprobar cuanto antes y con ello espero que se institucionaliza un ciclo regular de reuniones en la cumbre y ministeriales”.

“Nos hace falta cooperación”, ha insistido Borrell, “no queremos caer en nuevas dependencias, pero queremos abrir nuestras economías y nuestros mercados a una relación fructífera con socios, insisto, económica y políticamente fiables”.

El jefe de la diplomacia europea también ha alertado en su discurso: “La democracia está en recesión en el mundo. Es una mala noticia, pero es verdad. La democracia está en recesión. Y si queremos vencer las amenazas y mejorar la democracia como espacio de libertad y justicia, hemos de empezar luchando contra la desinformación. Eso que en castellano antiguo se llamaba los bulos, que existían ya antes de que se inventara internet. Porque la información es la savia de la democracia. La información es el motor de la democracia. Los ciudadanos eligen en función del conocimiento que tienen, de las opciones que se le presentan, y los ciudadanos mal informados no pueden administrar una democracia sana. Hemos de hacer lo imposible para que la información sea un bien público, defendiéndola de manera que podamos luchar contra el torrente de desinformación que nos invade”.

En relación con uno de los frentes diplomáticos abiertos, Venezuela, Borrell ha explicado que “si se avanza en el diálogo en México, la política de sanciones se acomodará a la dinámica que allí se cree”. Y, sobre Nicaragua ha dicho: “La actual crisis política sólo puede resolverse allí mediante un verdadero diálogo entre gobierno y oposición. Pido desde aquí un gesto humanitario que ofrezca esperanza. Y espero que mi voz, amplificada por esta Asamblea de parlamentarios, sea no sólo oída, sino entendida”.

“Tenemos mucho trabajo por delante para poner las relaciones entre Europa y América Latina tan alto como merecen, porque juntos somos 1/3 del voto en las Naciones Unidas”, ha proseguido Borrell: “En un mundo de gigantes, juntos representamos solo un 14% de la población mundial y un 22% del PIB. Tenemos, pues, una responsabilidad aritmética media alta con respecto al resto del mundo, y no podemos fallar a esta cita de la historia que la guerra en Ucrania ha abierto, que el cambio climático va a seguir exigiendo y que nuestros ciudadanos esperan de la acción política”.