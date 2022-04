Bruselas avisa a las empresas que se plantean pagar en rublos: lo que exige Putin “viola las sanciones”

El gigante de hidrocarburos Eni, controlado al 30% por el Tesoro italiano, estudia abrir cuentas en rublos en el banco ruso Gazprombank para pagar sus contratos de compra de gas con Moscú. Y Bruselas ha recordado este jueves, 24 horas después de que Rusia cortara el gas a Polonia y Bulgaria por no pagar en rublos, que hacer eso supondría violar las sanciones impuestas contra Rusia por la invasión de Ucrania. Según ha publicado Bloomberg, Eni se está preparando mientras busca claridad de las autoridades italianas y europeas qué se puede hacer. Del mismo modo, la alemana Uniper, gran comprador de gas ruso, también ha dicho que cree que puede seguir comprando gas sin violar las sanciones.

En este sentido, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha explicado que el pago en rublos viola las sanciones impuestas a Rusia. “Nuestras directrices son claras: pagar en rublos, si no está previsto en el contrato, es un incumplimiento de nuestras sanciones. Tenemos alrededor del 97% de todos los contratos que estipulan explícitamente pagos en euros o dólares. Está muy claro. Y la solicitud de la parte rusa de pagar en rublos es una decisión unilateral no acorde con los contratos. Las empresas con estos contratos no deben acceder a las demandas rusas. Sería un incumplimiento de las sanciones. Es un gran riesgo para las empresas”.

Fuentes comunitarias explican: “Unilateralmente Rusia cambia lo que está previsto en los contratos, y esto es por lo que, desde el principio, el día después de este decreto que obligaba al pago en rublos la presidenta Von der Leyen ha sido muy clara pidiendo una posición común para mantenerse en el cumplimiento de los contratos. Este nuevo sistema de pago sería una circunvalación de las sanciones”. ¿Por qué? Porque lo que exige el Kremlin es que el pago solamente se considerará completado si se convierte en rublos y es trasladado en rublos a las empresas. Se puede abrir una primera cuenta en un banco ruso para pagar en euros, lo que no se puede es abrir la segunda cuenta, en la que se paga en rublos como pide Rusia.

La Comisión dicen que lo que pide el Gobierno de Vladímir Putin es que el pago se produzca en dos tramos: primero se deposita el pago en euros en Gazprombank, y luego ya el banco central ruso lo convierte en rublos y lo traslada a una segunda cuenta que la empresa está obligada a abrir en rublos.

En este caso, el Ejecutivo comunitario señala que no hay límite de tiempo, y que, por tanto, ese dinero puede estar en manos de las autoridades rusas todo el tiempo que quieran: “Depende de los Estados miembros garantizar el cumplimiento de las sanciones, están obligados a comprobar si las sanciones están siendo sorteadas por algunas de las empresas. Y el pago en rublos constituye una violación de las sanciones”.

En relación con el sistema de doble pago, las fuentes comunitarias añaden: “Este dinero está en manos del banco central ruso y no hay un límite de tiempo, por lo que pueden especular con él antes de convertirlo en rublos en la segunda cuenta. Si las empresas abren una cuenta y depositan su dinero en Gazprombank en euros, y ellos dicen que han completado su pago, ahí nosotros no tenemos problema”.

El problema, según Bruselas, es que se vean obligados a abrir una segunda cuenta en la que se depositaría el dinero en rublos con el que luego pagarían a Gazprom. “Lo que no podemos aceptar es que las empresas estén obligadas a abrir una segunda cuenta en rublos y que el pago se complete solo cuando el pago se convierta en rublos. Es equivalente a un crédito que le dan las empresas al banco central ruso antes de que se produzca el pago”.