Bruselas pide a Argelia que reconsidere su decisión de congelar las relaciones con España

Bruselas no quiere otro frente abierto. Y menos uno que puede alterar el suministro energético en un momento de crisis agravada por la invasión rusa de Ucrania. “Estamos muy preocupados y pedimos a Argelia que revoque esta decisión”, han afirmado los portavoces de la Comisión Europea sobre el anuncio de Argel de suspender el Tratado de Amistad con España, que, lo que puede impactar en el mercado único europeo.

“La decisión tomada por Argelia de suspender el Tratado de Amistad y Buena Vecindad con España de 2002 es, desde luego, extremadamente preocupante para nosotros”, ha reconocido Nabila Massrali, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea: “Pedimos a la parte argelina que vuelva a examinar esta decisión. Argelia es un socio muy importante de la UE en el Mediterráneo y es un actor clave de la estabilidad regional. Estamos analizando el impacto de esta decisión y las vías de diálogo y canales diplomáticos, porque Argelia es un socio muy importante para nosotros y esperamos que reconsideren esta decisión y trabajen con España para encontrar una solución a este desacuerdo actual”.

La portavoz de la Comisión Europea ha proseguido: “La decisión fue tomada ayer y estamos viendo su impacto. Debemos darnos un tiempo para reflexionar y analizar este anuncio de las autoridades argelinas. No tenemos ninguna información detallada. Por supuesto, estamos muy preocupados y estamos pidiendo a Argelia que revoque esta decisión”.

En relación con el llamamiento al diálogo y a los canales diplomáticos, Massrali ha explicado: “Siempre estamos dispuestos a brindar cualquier ayuda necesaria, pero me refiero a los dos países”.

La hipotética ruptura del comercio con España, miembro de la UE, tiene impacto en los acuerdos de asociación de Argel con la Unión Europea.

“Las relaciones comerciales son entre la Unión Europea y terceros países”, ha explicado el portavoz comunitario, Eric Mamer, “eso define el marco en el que operamos. Y los terceros países que comercian con la Unión Europea no operan con países individuales”.

La portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Miriam García Ferrer, ha abundado: “Es demasiado pronto en esta etapa porque no hemos visto los detalles finales. Tendremos que analizarlos también desde una perspectiva comercial. La política comercial es competencia exclusiva de la UE, así que tenemos que ver exactamente”.

“Pero, insisto”, ha dicho Mamer, “nos enfrentamos a un anuncio y no estoy al tanto del hecho de que hayamos recibido detalles concretos de las autoridades argelinas sobre lo que prevén en la práctica”.

El Gobierno español “analiza la situación”

“Estamos analizando el alcance” del anuncio por parte de Argelia de suspender el Tratado de Amistad con España, ha explicado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. “Queremos analizar las consecuencias prácticas nacionales y europeas de esa medida para dar una respuesta serena, constructiva y firme de acuerdo con los intereses de España y las empresas españolas”, ha dicho el jefe de la diplomacia española este miércoles al término de su discurso en un seminario en Madrid sobre la OTAN, cuya cumbre acoge Madrid en tres semanas.

“Ayer expresé el deseo del Gobierno de España de tener las mejores relaciones con el Gobierno de Argelia”, ha proseguido Albares, “y expresé nuestra adhesión a todo el contenido y todos los principios del tratado de amistad: la igualdad soberana, la no injerencia en asuntos internos, el respeto mutuo y el beneficio mutuo”.

Argelia ha decidido congelar el comercio exterior con España en respuesta a su cambio de postura sobre el Sáhara. Los bancos del país africano han recibido la orden de “congelar las domiciliaciones y de las operaciones de comercio exterior de productos y servicios de y hacia España a partir del jueves 9 de junio”.

“Estamos analizando el alcance práctico”, ha insistido Albares al ser preguntado por el suministro del gas desde Argelia en un momento de crisis energética, “en qué se traduce en la práctica... Pero el flujo de gas en la línea habitual no tiene ningún inconveniente. Las compañías gasísticas dicen que no hay dificultad para que esto siga así a pesar de esta medida. El 24 de abril el presidente de Argelia ya garantizó el suministro de gas a España. De la información que tenemos, no hay dificultad en el suministro”.

El ministro Albares ha reconocido: “Lo conocimos ayer, estamos analizándolo, queremos hacer las cosas de manera serena y constructiva, y firme en la defensa de nuestros intereses. Busco ser constructivo y que nuestros intereses estén defendidos”. ¿Fueron informados? “Lo importante son las consecuencias para España”.

Sobre el giro en la posición del Sáhara, Albares ha respondido sin entrar en el asunto: “Tenemos que analizar la medida de Argelia y la respuesta adecuada para que los intereses de España queden defendidos”.