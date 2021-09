Crisis en el gobierno argentino: renuncias masivas de los ministros que responden a Cristina Kirchner

Tras la dura derrota electoral en la PASO del último domingo y en medio de una crisis interna del Frente de Todos, el ministro del Interior, Wado de Pedro, dio el primer paso en el pedido de renovación que pide un sector del espacio oficialista y puso a disposición del presidente Alberto Fernández su renuncia. Al rato, se conoció que se sumaron otros funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner: el ministro de Justicia, Martín Soria; la titular de Anses, Fernanda Raverta; Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat; Paula Español, secretaria de Comercio Interior; Luana Volnovich, Directora Ejecutiva del PAMI; Victoria Donda, interventora del INADI y Tristán Bauer, ministro de Cultura.

Martín Guzmán resiste en su cargo y apuesta todo al acuerdo con el FMI

En el escrito, de Pedro explica que el motivo de la carta es "poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019".

Asimismo, el funcionario sostiene que tras escuchar "sus palabras del domingo por la noche, donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición".

En las últimas horas, trascendió que Fernández mantuvo una extensa reunión con la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Residencia de Olivos para interpretar lo sucedido en los comicios y delinear los pasos a seguir de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Por su parte, Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, indicó en declaraciones a Radio con Vos que el lunes "de palabra hablé con el Presidente y de alguna manera todos los ministros presentamos la renuncia. La renovación de nuestra gestión es día a día. Algunos lo hicieron por escrito, otros de palabra. Todos tuvimos la actitud de comunicarle al Presidente que tenía nuestra renuncia si la precisaba. Cada uno tiene su estilo. Somos elegidos por él y decide él. Si Wado eligió la manera escrita, otros elegimos la manera verbal el domingo y lunes. Es una cuestión de forma, no de fondo", relató.

Más temprano, el gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires puso a disposición del gobernador Axel Kicillof su renuncia. Así fue informado este miércoles por la ministra de Gobierno, Teresa García, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

"Nosotros hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad al gobernador y el gobernador tendrá que tomar la decisión de elegir con qué equipo quiere seguir y con quién diseñará su gabinete futuro", aseguró García.

La funcionaria bonaerense dijo que la decisión es lógica y responde a la responsabilidad que tienen todos los funcionarios que forman parte de la administración pública.

En el mismo sentido, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, le pidió a todo su Gabinete que ponga a disposición su renuncia y en los próximo días determinará quién se queda y quién se va.

La idea de la mandataria santacruceña es "oxigenar" su gobierno, luego de la derrota en las PASO y con el objetivo de achicar el margen para noviembre. En la provincia patagónica, el oficialismo perdió por una diferencia de 12 puntos contra las listas de Juntos por el Cambio, que sumaron 58.504 votos, mientras que el Frente de Todos alcanzó los 40.111.

Reunión del binomio presidencial

Es tiempo de crisis para el Frente de Todos después de unas elecciones primarias que le sirvieron como encuesta real de cómo quedaría el mapa político a partir del 10 de diciembre. Y, con un panorama poco alentador en el Congreso, lejos del quórum propio en Diputados y a un paso de perderlo en el Senado, los líderes de la coalición peronista y de la fórmula presidencial ganadora en octubre de 2019, parecen mirarse de reojo para ver a qué prioridades apunta cada uno y ver cuáles son las coincidencias y las diferencias para encarar dos años de gestión con el objetivo de volver a inclinar la balanza de los votos en su favor. Con la premisa de revertir el revés electoral el 14 de noviembre, Alberto Fernández y Cristina Kirchner mantuvieron en la noche de este martes una extensa reunión en la residencia de Olivos. De ese cónclave, se desprende que los funcionarios allegados a la exmandataria hayan presentado su renuncia este miércoles.

Según publica Infobae, el encuentro fue en la Quinta presidencial entre las 18.30 y las 22.

Aunque no trascendieron los temas concretos de la reunión que el Presidente y la Vicepresidenta mantuvieron a solas, las voces que resuenan en cercanías del oficialismo apuntan a opiniones cruzadas acerca de la estrategia a seguir a corto, mediano y largo plazo. Mientras desde el cristinismo sostienen que debería haber cambios de inmediato en el Gabinete como una señal de aquello que reiteró Fernández en cada aparición pública desde el domingo de las PASO: “corregir lo que se hizo mal”, el albertismo mantiene una postura de mayor cautela y no prevé movimientos de piezas clave en los próximos días. Quizás las renuncias masivas presentadas por estas horas aceleren el proceso de renovación.

Como muestra, basta lo que ocurrió en las últimas horas, cuando el exvicepresidente Amado Boudou reapareció en la escena política y, en una entrevista con AM 750, le apuntó al ministro de Economía Martín Guzmán como el padre de la derrota. "Los números socioeconómicos con los cuales se votó fueron muy significativos para esta elección. Esto no es un tema nuevo, por lo menos para nosotros. Pero está la visión del ministro Guzmán, que fue en el sentido contrario y te diría que hasta a contrapelo de lo que fue señalando el Presidente en la campaña y hasta el último día y cuando lo escuchamos la misma noche de la elección con reflexiones importantes", sostuvo el ex vice de Cristina Kirchner. Y profundizó aún más: "Siempre los ministros marcan el camino a seguir por el gobierno. Ahí yo veo un problema que no se ha podido destrabar, sobre todo la hoja de ruta y la prioridad que el Ministro Guzmán le ha dado a su gestión. Hizo foco en las finanzas. No vemos al ministro hablando de los temas de la economía, sino de finanzas", consideró Boudou frente al largo camino de negociaciones con el FMI y demás acreedores externos.

Del otro lado, fue el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el que salió al instante a defender a su compañero de Gabinete: "A mí me encantaría contar con la situación macroeconómica que tenía la Argentina cuando Amado Boudou fue ministro de Economía, que había claramente una mejor situación fiscal, externa y de reservas en el Banco Central", explicó y dejó otro mensaje para quienes piden cambios urgentes. "Tenemos claro el rumbo. Estamos en un camino de recuperación que tiene sus ritmos y sus problemas".

Y mientras el Presidente insistió tanto en la breve alocución posterior a los resultados de las PASO en el golpeado búnker del Frente, como en las apariciones de campaña de lunes y martes, en que el rumbo iría por el mismo camino, pero profundizando la inyección de billetes en el bolsillo de la gente, y con la obra pública y la generación de más puestos de trabajo como eje del ansiado desarrollo industrial, otro referente del ala cercana a la Vicepresidenta, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Comunitario de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof, aseguró en radio El Destape que el oficialismo debe "reperfilar al Frente de Todos". La ponderación de la política sanitaria quizá no estuvo valorada o no logró compensar una situación económica que evidentemente es muy difícil. El mensaje de las urnas es ese. No hay que tener miedo ni titubear, hay que hacernos cargo de que somos peronistas y los peronistas le resuelven los problemas a la gente", expresó.

En plan de ese reperfilamiento del que habla Larroque, para algunos sectores implica cambio de nombres y de funcionarios "de peso". Por caso, los ministros bonaerenses recogieron el guante de la derrota electoral y le dejaron la renuncia a disposición a Kicillof. En Santa Cruz, fue la gobernadora Alicia Kirchner la que pidió la renuncia a todo su Gabinete.

Mientras tanto, Alberto Fernández se mostró con sus funcionarios más cercanos, Kulfas, Guzmán, Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis. Y Santiago Cafiero mantuvo encuentros con el resto del Gabinete: Carla Vizzotti, Matías Lammens, Claudio Moroni y Jorge Ferraresi.

Los próximos días parecen ser clave para conocer más datos sobre el cambio de rumbo o no del gobierno de Fernández y saber si algunas de las medidas que se anuncien serán producto de las negociaciones con su compañera de fórmula o no.

En desarrollo...

