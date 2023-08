El discurso de Rubiales, en la prensa internacional: “Lo peor es que su decisión ha sido recibida entre aplausos”

La prensa internacional sigue con atención el caso Rubiales y se muestra sorprendida ante la no dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol. La noticia recibe un espacio destacado en las portadas digitales de los medios en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Portugal, entre otros.

“El presidente de la Federación Española de Fútbol se niega a dimitir tras besar a una jugadora”, titula The Guardian en una pieza situada en lo más alto de la portada online del periódico británico, que incluso ha abierto un directo para introducir cada último acontecimiento en el caso. “Lo que empeora mucho más esta situación es que su negativa incluso a reconocer su culpa o a dimitir ha sido recibida entre aplausos”, señala el diario. La cadena británica BBC pone el foco en la denuncia del Gobierno español ante Tribunal Administrativo del Deporte “buscando la suspensión del presidente de la federación”.

En Estados Unidos, el periódico The New York Times también lleva en su portada digital la negativa de Rubiales a dimitir y señala que “la victoria del Mundial fue un recordatorio de que, a pesar de la fulgurante trayectoria de la selección española, el programa se ha visto salpicado por el sexismo y otros escándalos”. El diario recuerda la renuncia y las quejas de varias jugadoras hacia el seleccionador, Jorge Vilda, y la federación, y menciona otros episodios machistas del pasado hacia las jugadoras españolas.

The Washington Post, el otro gran periódico estadounidense, dedica un gran espacio en su portada a la noticia sobre Rubiales, que titula ‘El presidente del fútbol español no dimitirá por el beso no solicitado’. La noticia destaca en el tercer párrafo los aplausos que ha recibido Rubiales durante su discurso.

En Francia, el periódico generalista Le Monde también lleva en su portada digital la no dimisión del presidente de la federación y califica el beso a Jennifer Hermoso de “agresión sexual”. El periódico progresista Libération aborda el tema bajo el antetítulo ‘violencia sexual’ y señala que Rubiales se “entrega a la retórica victimista”.

El diario alemán Süddeutsche Zeitung lleva la noticia de Rubiales en la segunda posición de su portada, solo por debajo de la ficha policial de Donald Trump. “Espectacular cambio en el caso Rubiales. El presidente se niega a dimitir. Lucha por un cargo y se ve a sí mismo como una víctima”, sostiene en el subtítulo. Frankfurter Allgemeine Zeitung, por su parte, señala que “las justificaciones del presidente de la federación causan revuelo en España”.

En la vecina Portugal el caso genera interés. El periódico Publico dedica su segunda posición en portada al caso Rubiales y lo acompaña de una columna de opinión criticando la actitud del presidente. El periódico brasileño O Globo le dedica igualmente una columna de opinión que en su primer párrafo afirma que la no dimisión de Rubiales “demuestra lo desconectado que está el fútbol de la realidad”.

El periódico deportivo italiano más conocido, La Gazzetta dello Sport, con sus características páginas de color rosa, no tiene este viernes en su portada digital la foto de Rubiales. Hay que mirar en la sección de fútbol extranjero para encontrarse con la noticia del día en España: “Mira la defensa de Rubiales: ‘el beso era consensuado’”, titula La Gazzetta.

El diario de información general La Repubblica tampoco tiene en su portada digital al presidente de la Federación Española de Fútbol, sino en la sección de Deportes. Mientras, hay que ir hasta el final de la portada de Il Corriere della Sera para encontrar la siguiente noticia sobre “El caso en España”. “Rubiales y la polémica del beso en el campo: ‘Es como si se lo hubiera dado a mi hija, hay feminismo en mi contra’”.