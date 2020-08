El enfrentamiento entre Trump y Jacinda Ardern, otra polémica iglesia coreana en el foco y preocupación en Europa

El aumento de contagios por COVID-19 continúa en buena parte de Europa. España es el país que más casos ha registrado durante la última semana en todo el continente, por encima de Rusia. Además, es el país con la incidencia por habitante más elevada del continente en los últimos 14 días (sólo superada por las Islas Faroe, que tienen pocos casos, pero menos de 50.000 habitantes). Aun así, el repunte preocupa en buena parte del continente.

Suecia, que ha destacado entre sus colegas europeos por su particular y polémica gestión del virus, ha anunciado esta semana que la primera mitad de 2020 ha sido la de mayor mortalidad del país en los últimos 150 años, según dados de la oficina de estadística. 51.405 suecos murieron en los primeros seis meses, la cifra más elevada desde 1869, cuando murieron 55.431 personas, en parte, como resultado de una hambruna. En Finlandia, el Gobierno anunció el martes que va a restringir la venta de algunos medicamentos como el paracetamol y la dexametasona para asegurar el suministro durante lo que las autoridades prevén como lo que será la siguiente ola del virus en el país.



En Alemania, por ejemplo, los contagios diarios por coronavirus superaron el jueves por primera vez desde finales de abril los 1.700 nuevos casos. La cifra está lejos de las poco más de mil nuevas infecciones detectadas el pasado 6 de agosto. El pico de contagios se había registrado a principios de abril, con más de 6.000 nuevas infecciones diarias y desde finales de julio la cifra está aumentando tras pasar varias semanas de evolución estable. Italia, por su parte, detectó este viernes 947 nuevos casos. En Grecia se han registrado más casos de COVID-19 en agosto que en la suma de los dos primeros meses de la pandemia.

"Todos los indicadores continúan ascendiendo y la transmisión del virus se está intensificando", ha afirmado en un comunicado la División de Sanidad Pública de Francia. El país registró el jueves un pico de 4.771 contagios en un solo día, lo que supone la cifra más elevada desde finales de abril. Toulouse se ha convertido en la primera gran ciudad de Francia en imponer el uso obligatorio de mascarillas en el exterior. Las mascarillas son obligatorias en el resto del país en sitios cerrados y en el transporte público.

Jacinda Ardern vs Trump

"El gran aumento en Nueva Zelanda sabemos que es terrible y no queremos eso, pero este es un enemigo invisible al que China nunca debería haber dejado que llegara a Europa y al resto del mundo", declaró Trump en un mitin de campaña en Minnesota celebrado esta semana. "¿Visteis lo que pasó en Nueva Zelanda? Vencieron al virus y fue noticia de portada porque querían demostrarme algo", añadió el presidente llevándose el asunto a lo personal.

Ardern ha respondido que los comentarios son "evidentemente erróneos". "Creo que cualquiera que esté siguiendo la COVID-19 y su transmisión a nivel mundial verá con bastante facilidad que los nueve casos de Nueva Zelanda en un día no se comparan con las decenas de miles de Estados Unidos y, de hecho, no se comparan con la mayoría de los países del mundo", afirmó la primera ministra. Nueva Zelanda ha registrado 20 contagios por cada millón de habitantes en los últimos 14 días. Esa cifra en EEUU es de 2.059 por millón.



Nuevo foco en Corea del Sur en una polémica iglesia

"¡Han atacado nuestra iglesia con el virus!", vociferaba el pasado sábado el pastor Jun Kwang-hoon, lider de la Iglesia del Amor Máximo de Corea del Sur en una marcha en el centro de Seúl convocada para protestar contra el Gobierno liberal del presidente Moon Jae-in. "¡Pese a no tener síntomas, me han pedido que me ponga en cuarentena para no venir aquí hoy!", prosiguió ante la algarabía generalizada de sus seguidores.

Dos días después de la manifestación, los casos relacionados con la iglesia ya se estaban disparando y Jun daba positivo por el virus. A día de hoy, el brote de Amor Máximo suma más de 700 infecciones repartidas por todo Corea del Sur y, al menos, una veintena de personas no ligadas a la iglesia que estuvieron en las protestas se ha contagiado. En la última semana se han registrado en todo el país 1.797 casos, convirtiendo la polémica iglesia en el principal foco.

Jun, activista de extrema derecha de 64 años, es conocido por sus duras críticas y mensajes de odio contra el actual gobierno liberal, las comunidades musulmana y LGTBI y cualquier formación de izquierdas. El pastor considera al presidente del país un "espía norcoreano" amigo de China y deseoso de regalar el Estado a los comunistas.

30% de la población con anticuerpos en Nueva Delhi

El Ministerio de Sanidad de India ha informado que aproximadamente el 30% de la población en la capital del país, Nueva Delhi, tiene anticuerpos, según indica un estudio serológico de 15.000 personas elaborado por las autoridades locales. Este porcentaje significa que las cifras de infección son mucho más elevadas que las registradas oficialmente. El estudio se elaboró en la primera semana de agosto. "Hemos encontrado un 29,1% de la población con anticuerpos, lo que significa que se contagiaron y se curaron", ha indicado el ministro.







La capital tiene una población de 20 millones y ha registrado 140.767 casos del total de 2,8 millones de contagios en el país. India registró el jueves casi 69.672 nuevos casos, la cuarta cifra de contagios diarios más alta en todo el mundo, solo superada en tres ocasiones por EEUU.

Por su parte, Irán ha alcanzado esta semana las 20.000 muertes por coronavirus, lo que supone la cifra más alta de Oriente Medio.