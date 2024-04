España y Reino Unido constatan “avances significativos” en la recta final de la negociación sobre Gibraltar

España y Reino Unido constatan “avances significativos” en la negociación sobre el futuro estatus especial de Gilbraltar tras el Brexit, uno de los flecos que quedó pendiente cuando se produjo la salida definitiva de la UE en 2020. Tras cuatro años de negociaciones, los gobiernos y la Comisión Europea han metido un acelerón a las conversaciones para intentar cerrar un acuerdo antes de las elecciones europeas del mes de junio. En una declaración conjunta tras una reunión de alto nivel en Bruselas, aseguran que “se han acordado líneas políticas generales”, que incluyen el aeropuerto, que era uno de los temas enquistados, bienes y movilidad.

En la reunión de alto nivel, convocada para apuntalar el acuerdo político sobre las futuras relaciones entre la UE y Gibraltar tras el Brexit ante los avances de las últimas semanas, han participado Albares; su homólogo británico, David Cameron, que era primer ministro cuando se produjo el referéndum del Brexit, el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo; y el comisario responsable de las negociaciones del Brexit, Maros Sefcovic. La cercanía de las elecciones europeas ha acelerado el proceso por el parón que supondrán y el posterior cambio en el gobierno comunitario.

“Hoy ha sido un día de avances, hoy ha sido un día productivo”, ha dicho Albares tras su jornada en Bruselas, que ha comenzado con una reunión con Sefcovic para “preparar” el encuentro con Cameron y Picardo. “Hoy no es un día más, no es un día de negociación más. Hoy ha sido un día muy importante, donde se han conseguido avances importantes y en el que todos estamos de acuerdo, una vez más, en las próximas semanas seguir trabajando para concluir”, ha expresado en declaraciones a los periodistas.

Picardo, por su parte, ha asegurado que se han producido avances en todos los temas que estaban abiertos y se ha mostrado confiado en que en las semanas que quedan hasta las elecciones se pueda cerrar el acuerdo. Una vez se alcance el entendimiento, será necesario dar el visto bueno al texto final. De hecho, Albares ha explicado que, a partir de ahora, todos los textos que se intercambien serán “conjuntos”.

Lo que no han querido es dar más detalles sobre la letra pequeña del acercamiento dado que la negociación está en “pleno apogeo” y para no perjudicarla. La cita de este viernes es la primera que se produce en este formato y es una prueba de que se encuentra en el final del camino. No obstante, en los días previso, el Gobierno británico ya había adelantado que no estaba previsto cerrar el acuerdo completo este viernes. “Por España no va a quedar que sea lo antes posible”, ha dicho el jefe de la diplomacia europea.

La colonia británica, cuya soberanía reclama España desde 1713, quedó fuera de los acuerdos sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2020, y quedó en manos de los gobiernos llegar a un entendimiento sobre las relaciones en la nueva etapa con el objetivo de eliminar los controles de personas y bienes en la frontera física, donde la movilidad es constante, y a la vez asegurar la seguridad del mercado y la zona de libre circulación de personas de la UE.

Los principales enquistamientos han tenido que ver con el aeropuerto del Peñón, para el que España reclamaba un convenio de uso conjunto así como el papel de los agentes de Frontex y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles en esa frontera aeroportuaria para los viajeros procedentes de terceros países, y la igualdad de trato de los trabajadores transfronterizos en la jubilación, extendiendo los beneficios del Community Care británico (que suponen unos 465 euros más) a ese colectivo. También las cuestiones relativas a la verja, que en la práctica supone una frontera exterior de la UE.