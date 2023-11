Familias de los 170 españoles atrapados en Gaza lanzan un SOS al Gobierno español

Desde hace una semana están saliendo a diario desde Gaza –por el paso de Rafah hacia Egipto– unas trescientas personas con pasaporte extranjero que estaban atrapadas a causa del bloqueo total de la Franja. Sus nombres son previamente incluidos en las listas de evacuación que negocian Israel, Egipto y terceros países. Entre ellos hay estadounidenses, alemanes, británicos, italianos, franceses, indonesios, filipinos, ucranianos, moldavos, canadienses, rumanos, húngaros o croatas, entre otros.

El primer día lograron salir dos españoles trabajadores de organizaciones humanitarias, pero desde entonces no ha habido en esas listas ningún otro nombre de nacionalidad española. El ministerio de Defensa español calcula que hay entre 170 y 190 españoles atrapados en Gaza, ochenta de ellos menores.

“No entendemos bien por qué hay países más pequeños que España que están logrando sacar a decenas de sus ciudadanos. Todos llamamos al cónsul español en Tel Aviv a diario, pero solo nos dicen que tenemos que esperar, sin más explicaciones”, lamenta Nisrin Krayen Domínguez, que tiene a su padre, dos hermanos y tres sobrinos en Gaza. Todos son españoles.

Mi esposa está atrapada con nuestros hijos en el centro de Gaza, refugiada en una iglesia con quinientas personas más

Tamer Handam, médico español de origen palestino afincado en Valencia y con familia en Gaza, telefonea a diario al consulado y, al igual que Nisrin, vive pendiente de las listas de evacuación. “Pedimos al Gobierno español que haga todo lo que esté en sus manos. Están saliendo ciudadanos de países sin casi relevancia internacional”, indica Tamer.

“Nos dicen que hay que esperar y tener paciencia, como si no estuvieran bajo bombardeos o bajo riesgo de muerte inminente. Mi familia solo come pasta. Ahora han encontrado un saco de harina y hacen pan con leña que buscan por ahí”

Una familia española con su casa destruida

“Mi padre ha vivido en España más de la mitad de la vida, aquí trabajó, aquí se casó. No es un español de segunda, todos somos iguales ante la ley”, señala Nisrin. Su hermano, también de nacionalidad española, es profesor universitario en Gaza. Tanto su vivienda como la universidad en la que trabajaba han quedado destruidas por ataques israelíes:

“Menos mal que ni él ni su esposa ni los niños estaban dentro cuando su casa fue bombardeada. Cuando Israel lanzó las octavillas [pidiendo el desplazamiento de la población hacia el sur], se fueron hacia el sur. Pero allí casi les alcanza otro bombardeo que afectó al camión que circulaba delante de ellos, murieron decenas de personas, el coche de mi hermano chocó por la onda expansiva y tuvieron que buscar refugio”.

El hermano de Nisrin, su esposa y sus hijos “han estado durmiendo dos semanas en un colegio, en el suelo, con largas colas para ir al baño y escasez de alimentos”. “Mi padre tardó más en ir al sur, lo intentó varias veces. Salía cuando cesaban los bombardeos, pero los ataques se reanudaban. Todo es peligroso, no hay lugar seguro. Ahora está refugiado en Jan Yunis, hace un par de días bombardearon la calle de al lado. Esto es una pesadilla que no se acaba nunca”, añade.

Alaa es otro de los españoles pendiente de Gaza. Su esposa viajó a la Franja poco antes del inicio de la ofensiva para visitar a una hermana enferma de cáncer. Fue acompañada de sus dos hijos, Yasmín, de seis años y Daniel, que cumplirá un año esta semana:

“Están atrapados en la zona centro de Gaza, refugiados en una iglesia católica con quinientas personas más. No se atreven a salir hacia el sur porque hay que hacerlo con recursos propios, a pie, caminando kilómetros, o en coche, pero el combustible escasea. Con los niños tan pequeños no puede”.

El sábado mi padre y otros intentaron cruzar al sur, pero les dispararon aviones. Vio a gente caer al suelo, él tuvo suerte

Seis intentos de huida al sur

El padre de Manal, Awad, es otro de los españoles atrapados en Gaza. Este pasado lunes logró viajar del norte al sur de la Franja después de seis intentos fallidos, uno de ellos el pasado sábado.

“El ejército israelí da treguas para que puedan desplazarse por la autovía Salah al-Din. Me contó que en un momento dado de su caminata había unas casas derribadas que impedían el paso, así que dieron una vuelta por la calle del paseo del mar, para volver a meterse dentro de Gaza y retomar la autovía. Era solo cuatro minutos por la carretera, pero los aviones empezaron a disparar, vio caer a gente en el suelo, él tuvo suerte y las balas a su lado rebotaron en un camión. Se dieron la vuelta rápidamente de regreso a casa”.

Finalmente esta semana Awad ha podido cruzar al sur caminando varios kilómetros con la maleta a cuestas. “Como hay un control israelí que separa el norte del sur, si un taxista le pasa al otro lado luego no puede volver, por eso tienen que ir andando”, explica. “Afortunadamente la gente se está ayudando mucho. Un taxista le llevó gratis, hay solidaridad. A pesar de que apenas hay combustible, por un extraño se gastan la gasolina”.

“Me contaba ayer mi padre que un trabajador de un supermercado iba con su furgoneta repartiendo dátiles a la gente y le dispararon, le mataron. Primero consiguió esquivar un tanque y luego un francotirador le alcanzó”, cuenta Manal.

Una de las españolas en Gaza está enferma, necesita oxígeno y no lo encuentra, necesita salir ya

El ministro español de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha señalado este miércoles que la operación para la evacuación es “especialmente compleja” y que no dará ningún detalles de la misma “hasta que no termine”. Ha añadido que todos los nacionales españoles atrapados en Gaza están “perfectamente identificados” y que “en el mismo momento en el que se pueda” se procederá a evacuarlos.

El Ministerio de Defensa, por su parte, ha indicado que entre los españoles en la Franja hay también varias personas mayores. Nisrin conoce a una de ellas: “Es una mujer española que está enferma, necesita oxígeno y no lo encuentra, necesita salir ya. No sé el tiempo que van a aguantar, muchos necesitan alimentos, no tienen suficiente”.

“Mi familia los fines de semana iban a la playa o al campo con los niños. ¿Qué quedará ahora? Solo miseria, hambruna y destrucción. No hay anestesia para operar, nos cuentan que ven un montón de niños pequeños deambulando solos por la calle que no se sabe de quién son. Esto debería haber removido a todos los gobiernos europeos, tendrían que haber impuesto embargos. En cambio, juegan al pasapalabra, a cambiar las palabras, a no querer nombrar lo que está pasando”, lamenta Nisrin.

“No veo el momento de poder abrazar a mis hijos”, dice Alaa desde Madrid. “Vivimos con el corazón en un puño, apenas dormimos”, admite Manal. “Por favor, sáquenlos, no hay lugar seguro en Gaza”, añade Tamer desde Valencia.