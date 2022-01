Las fiestas de Downing Street fueron “inapropiadas” y un “error de liderazgo y juicio”, según el informe del Gobierno británico

El comportamiento que rodeó a las fiestas durante la pandemia en Downing Street, residencia y despacho oficial del primer ministro británico, es "difícil de justificar" y hubo "errores de liderazgo y juicio", según ha concluido un esperado informe de la investigación a cargo de la alta funcionaria Sue Gray, que buscaba determinar si el Ejecutivo infringió las estrictas restricciones impuestas para contener el virus y se considera que puede ser crucial para el futuro de Boris Johnson en el cargo.

La policía abre una investigación sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia

Saber más

"Al menos algunas de las reuniones en cuestión representan un grave incumplimiento no solo de los altos estándares que se esperaban de quienes trabajaban en el seno del Gobierno, sino también de las normas que se esperaban de toda la población británica en aquel momento", reza el documento publicado este lunes. No obstante, Gray adelanta que las conclusiones esbozadas sobre los eventos, muchos de los cuales están siendo objeto de una pesquisa policial, son generales.

Los actos y fiestas organizados en edificios gubernamentales y Downing Street durante las duras restricciones que limitaban el contacto con otras personas y eran acatadas por la ciudadanía han sido destapados incesantemente por la prensa de Reino Unido. Desde las primeras revelaciones, Johnson ha negado en reiteradas ocasiones que se hubieran infringido las normas. El escándalo ha provocado el enfado de la opinión pública británica y ha puesto contra las cuerdas al líder tory, con la oposición y algunos conservadores exigiendo su dimisión en las últimas semanas.

Las reuniones investigadas por Gray se extienden a lo largo de un período de 20 meses. "A veces parece que se pensó demasiado poco en lo que estaba ocurriendo en todo el país al considerar la conveniencia de algunas de estas reuniones, los riesgos que presentaban para la salud pública y la forma en que podían aparecer ante el población. Hubo errores de liderazgo y de juicio por parte de diferentes partes del Número 10 y de la Oficina del Gabinete en diferentes momentos".

"No se debería haber permitido la celebración de algunos de los eventos. No se debería haber permitido que otros acontecimientos se desarrollaran como lo hicieron", dice el documento, que también indica que el consumo "excesivo" de alcohol "no es apropiado en un lugar de trabajo profesional en ningún momento" y pide medidas para que haya una política clara y sólida en este sentido.

El texto señala igualmente que, a menudo, se usó el jardín del número 10 de Downing Street "como una extensión del lugar de trabajo, como medio más seguro de celebrar reuniones de grupo en un espacio ventilado". "Se trataba de una medida sensata que el personal apreciaba, pero el jardín también se utilizaba para reuniones sin una autorización o supervisión claras. Esto no era apropiado".

Un informe esperado

Johnson ha recibido durante la mañana de este lunes los resultados de la investigación antes de su publicación, pero no estaba claro cómo de completo iba a ser. El uso de la palabra "actualización" por parte la fuente oficial que ha anunciado la entrega del informe sugería, a juicio de la prensa británica, que el documento no es la versión final ni contiene todos los hallazgos de la funcionaria durante su investigación, al dejar fuera los detalles más controvertidos y dañinos para el líder tory, que están siendo investigados por la Policía Metropolitana.

El documento recalca que no se debería haber permitido la celebración de algunas estas reuniones y concluye que que, de estos acontecimientos, "se puede extraer una importante enseñanza que debe ser abordada inmediatamente por todo el Gobierno", sin que sea "necesario esperar a que concluyan las investigaciones policiales".

Todas las miradas en Reino Unido están puestas desde hace días en el informe de Gray, de cuya publicación –y los detalles que aportara sobre la responsabilidad del jefe de Gobierno– se considera que depende el futuro cercano de Johnson, que durante las últimas semanas ha pedido esperar a los hallazgos de la investigación.

Estaba previsto que el informe viera la luz la semana pasada, pero los planes de alteraron tras la apertura de una investigación policial sobre los hechos. Las fuerzas de seguridad pidieron a Gray que hiciera "alusiones mínimas" en el texto a los eventos en los que se centran las pesquisas, por lo que era posible que sus conclusiones no incluyeran por el momento los aspectos más polémicos del escándalo, que precisamente son los que más pueden dañar a Johnson.

Gray hace referencia a ello en el informe. "Como resultado de las investigaciones de la Policía Metropolitana, y para no perjudicar el proceso de investigación policial, me han dicho que sólo sería apropiado hacer una mínima referencia a las reuniones en las fechas que están investigando. Lamentablemente, esto significa necesariamente que estoy muy limitada en lo que puedo decir sobre esos acontecimientos y no es posible en este momento proporcionar un informe profundo que exponga y analice la amplia información fáctica que he podido reunir".

"Me planteé si sería mejor hacer una pausa (...) y esperar hasta la conclusión de la investigación policial antes de publicar nada. Sin embargo, dado el amplio interés público y la preocupación por estos asuntos, y para evitar más retrasos, proporciono una actualización de la investigación y expongo ahora algunas conclusiones generales".

El pasado 12 de enero, el primer ministro pidió disculpas en la Cámara de los Comunes por haber acudido a una fiesta en mayo de 2020 en los jardines de Downing Street, si bien argumentó que creía que se trataba de una "reunión de trabajo" y que apenas estuvo presente "25 minutos". Johnson también ha presentado sus disculpas a la familia real tras hacerse público que el día antes del funeral del marido de la reina, Felipe de Edimburgo, en pleno luto nacional y en medio de las reglas anti-COVID, se celebraron dos festejos de despedida en las oficinas gubernamentales.

El retraso de la publicación de los resultados ha dado un respiro momentáneo al líder tory, que lucha por recuperar el control de la agenda política dando visibilidad a su respuesta a la crisis en Ucrania y anunciando medidas sociales. A medida que avanzan los días, se han amortiguado las especulaciones sobre la posibilidad de que se alcance el umbral de 54 diputados conservadores pidiendo por escrito una moción interna contra su liderazgo.