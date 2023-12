El Gobierno afirma que la “paz y estabilidad” entre Israel y Palestina “solo llegará” con los dos Estados

“La seguridad de Israel está entrelazada con la esperanza del pueblo palestino. Y ese horizonte de esperanza es el Estado palestino”. Así ha reafirmado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, el compromiso del Gobierno con la existencia del Estado palestino cuando se cumplen casi dos meses de guerra en Gaza, a raíz del ataque de Hamás del 7 de octubre que causó 1.200 muertos y la posterior respuesta israelí en forma de unos bombardeos que han causado más de 15.000 víctimas mortales.

“Reconocemos el derecho de Israel a defenderse de este ataque terrorista”, ha dicho Albares en su comparecencia ante el pleno del Congreso: “También decimos que ese derecho debe respetar los límites del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, que protegen a la población civil palestina y en favor de cuya protección hablaremos siempre”.

En este sentido, Albares ha insistido en la idea expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Israel ante el jefe del Gobierno, Benjamín Netanyahu: “España pide garantizar la protección de toda la población civil en Gaza. Siempre hablaremos en favor de la población civil palestina. Las víctimas inocentes del 7 de octubre y las palestinas son todas insoportables. Los civiles palestinos deben tener sus servicios básicos garantizados, es una obligación humanitaria, moral, democrática, y la vamos a seguir exigiendo”.

Israel ha elevado la tensión diplomática con España como respuesta a unas palabras de Sánchez en línea con Naciones Unidas. El ministro Albares ha explicado antes del debate en los pasillos del Congreso: “Lo que nosotros buscamos, desde luego, es ayudar a que la paz, la estabilidad, la prosperidad regrese a Oriente Medio. Siempre va a encontrar al Gobierno de España en el campo de los que construyen la paz. Y desde luego, la conversación que tuvo el presidente del Gobierno con el ministro Benny Gantz [de Defensa], la que yo he mantenido con mi colega Eli Cohen, igual que cuando tuve un encuentro con él la semana pasada en la ministerial de la OSCE, lo que indica es que todos estamos interesados en mantener unas relaciones de amistad, por supuesto, cada uno manteniendo claramente sus posiciones y yo mantendré las del Gobierno español”.

El PP, por su parte, ha decidido ponerse de forma incondicional en el lado de Israel, tal y como ha demostrado su portavoz, Esteban González Pons, en su réplica al ministro Albares, que incluso ha empatizado con un supuesto caso de espionaje de EEUU: “Hasta hace nada ustedes espiaban a los independentistas y eran espiados por Marruecos. Ahora ustedes no espían a nadie. Y a ustedes les espían los Estados Unidos, ni sus aliados se fían de lo que traman”.

Pons ha proseguido: “También he visto a las víctimas de Gaza, viven bajo Hamás y mueren por culpa de Hamás, que no representa al pueblo de Gaza [gobierna la Franja]. Lo que perseguimos es la destrucción de las infraestructuras que Hamás usa para atacar Israel, reclamaremos que se haga sin causar daño, pero no sobre el qué: los terroristas deben ser eliminados”.

“Uno es un Estado tan democrático como el nuestro”, ha dicho Pons, “el otro es una banda terrorista. Por eso resulta estridente que Sánchez acuse sin pruebas a Israel de matar civiles, de delitos de lesa humanidad, sin exigir la disolución de Hamás y todos los esfuerzos para terminar con su terror. Y fue más lejos cuando exigió en Rafah un reconocimiento del Estado palestino punitivo, como castigo por haberse defendido Israel”.

Agustín Santos, portavoz de Sumar y ex embajador ante la ONU, ha recordado aquella “resolución falsa” que se llevó a Naciones Unidas tras el 11M acusando a ETA, cuando ya se sabía que los culpables no tenían nada que ver con la banda. “Esperamos que haya una vuelta al espíritu de 2014 y se acepte que las resoluciones de la ONU son esenciales”, ha dicho Santos a Pons: “EEUU está advirtiendo que no se pueden cometer crímenes de guerra. Se trata de un plan premeditado que se trata de expulsar a los refugiados para que 1,8 millones estén desplazados en la frontera con Rafah y se ha destruido el 80% de los edificios”.

Santos también ha dicho: “Es una situación escalofriante que nos obliga, por lo tanto, a volver a considerar nuestro compromiso con el derecho humanitario a apoyar una política de los dos Estados, a buscar fórmulas de avanzar en ese proceso de la Conferencia de Paz, pero tomar también posiciones de acuerdo con el derecho internacional que nos permitan abrir esa vía: reconocimiento del Estado palestino; revisión del Convenio de armas; revisión de los acuerdos de asociación de la UE para aplicar las cláusulas de derechos humanos que están ahí y apoyo a la Corte Penal Internacional para que investigue los crímenes de Hamás y también los crímenes contra la población civil de Gaza”.

Estado palestino como “garantía de seguridad”

El ministro de Exteriores ha afirmado que “El reconocimiento del Estado palestino es una exigencia de justicia, es la mejor garantía para la seguridad y la paz de Israel y de toda la región. También, Señorías, para el Mediterráneo y para Europa”. En este sentido, ha añadido: “Debemos apoyar en Cisjordania a la Autoridad Palestina, que es nuestro socio para la paz, y trabajar para poner fin a la política de asentamientos que violan el derecho internacional y dificultan la solución de los dos Estados”.

“Los palestinos necesitan la creación de un Estado viable y conectado, con su capital en Jerusalén Este, en el que puedan vivir, por fin, en paz y seguridad”, ha dicho Albares: “Trabajamos en la escena internacional por la integración de Israel con sus vecinos árabes, pero también trabajamos por el reconocimiento del Estado Palestino que ya han hecho otros 136 países del mundo, para materializar la solución de dos Estados”.

“Al igual que en la guerra de Ucrania”, ha proseguido Albares, “España trabaja con sus socios para ofrecer soluciones. Desde el mismo 7 de octubre, el presidente del Gobierno y yo mismo iniciamos los contactos diplomáticos con nuestros socios europeos e internacionales en favor de la paz a través de la materialización de la solución de los dos Estados. Para que este horror no vuelva a repetirse. Para que sea la última vez”.

Según Albares, la “paz y estabilidad solo llegarán cuando se materialice la solución de dos Estados. Cuando Israel y Palestina puedan coexistir en paz y en seguridad. No más niños muertos, nunca más los palestinos necesitan un horizonte de esperanza, y eso es un Estado propio. Israel necesita seguridad y paz”.

González Pons ha reconocido que la solución “no puede imponerse sin Israel, y menos contra Israel. O es un desahogo internacional o una huida hacia adelante nacional. Premiar a Hamás por un ataque terrorista es una separación del consenso europeo que banaliza un drama muy complejo”.

El portavoz del PP ha dicho, en contra de la realidad, que “hay ministros que no han condenado el atentado de Hamás”.

“Es mentira, es falso que todo este conflicto, que no es una guerra, es un genocidio, es una ocupación, haya empezado el 7 de octubre. Es falso, es mentira y ustedes lo saben”, ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián en la tribuna del Congreso.