Un infierno de llamas cerca la ciudad de Atenas

Aire irrespirable y ojos irritados

A pesar de que el incendio ha arrasado docenas de propiedades no se ha registrado ninguna víctima mortal y tan solo siete personas tuvieron que ser ingresadas con problemas respiratorios leves. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, quien acudió el miércoles por la mañana nuevamente al centro de coordinación, destacó que lo principal es que no se hayan registrado víctimas y que el suministro eléctrico no haya colapsado por completo.

Eurokinissi Via ZUMA / DPA