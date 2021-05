Kathryn Garcia, ¿la primera alcaldesa de Nueva York?

Quitarse la mascarilla y salir a la calle para darse a conocer entre los neoyorquinos. Este es el plan que practican diariamente los más de una docena de candidatos demócratas que luchan por ganar las primarias del 22 de junio y convertirse en el elegido de este partido para hacerse con la alcaldía de Nueva York.

El año de la pandemia está escrito en las paredes de Nueva York

Saber más

Kathryn Garcia, exresponsable del Departamento de Saneamiento de la ciudad, dice que tan pronto como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que los estadounidenses vacunados podían quitarse la mascarilla en exteriores, canceló las reuniones vía Zoom y salió a la calle para darse a conocer.

La candidata de 51 años señala que ahora aprovecha el "impulso" que le han dado los periódicos The New York Times y Daily News al respaldarla como la mejor demócrata para la Alcaldía. Este martes se publicó una encuesta donde por primera vez sale en cabeza en intención de voto.

Garcia recorre ahora los cinco distritos de Nueva York –El Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island– para que la gente asocie su apellido con su cara.

Campaña en el mercadillo

La jornada de campaña empieza el sábado en el mercado de frutas y hortalizas al aire libre de Union Square, en el sur de Manhattan, para hablar con los votantes.

Lindsay y David Levin se desplazaron al mercadillo con el único objetivo de charlar con ella, "animados" por su hijo de 25 años para conocer más en profundidad las propuestas de su candidata favorita. "Hablamos sobre los indigentes, las terrazas (de los bares y restaurantes) en las calles y sobre la situación económica", anota el padre de familia.

Por su parte, Jim McCarthy señala, mientras que hace la cola en uno de los puestos para comprar tomates, que sí que conocía a la candidata y que ella será su segunda opción –en estas elecciones los neoyorquinos podrán por primera vez elegir a los candidatos por orden de preferencia–. Su primera opción es la abogada y activista afroamericana Maya Wiley. "Sé que Wiley tiene una visión (para la ciudad), pero no sé si tiene la capacidad para realizar el trabajo, mientras que Garcia tiene las capacidades, pero no sé si tiene la visión".

Lo que McCarthy no sabe es que pese a su apellido, Garcia no es latina. "No lo soy, estaba casada con un puertorriqueño. Y (tras el divorcio) quería mantener el mismo apellido que mis hijos, que fue la razón por la que tomé el apellido en primer lugar", explica la candidata, que fue adoptada por una familia multirracial de Brooklyn y antes de casarse a los 25 años se apellidaba McIver.

Seguridad vs. brutalidad policial

La brutalidad policial y la inseguridad son dos de los temas que más se repiten entre los neoyorquinos que se acercan a la demócrata tanto en Manhattan como en El Bronx, su segunda parada del día. Por un lado, desde Union Square, la jubilada Helen Kaplow compara al Departamento de la Policía de Nueva York con una "empresa de corruptos, que debería de ser tratada como una mafia".

Pero también se escucha la otra cara de la moneda, como es el caso de una funcionaria afroamericana, que prefiere no dar su nombre, quien cuando se encontró con la candidata en un mercado de comida en el Bronx, le preguntó cómo gestionaría el crimen en Nueva York, pues, en su opinión, es algo que está "fuera de control". A lo que la candidata le respondió que será algo que abordará si se convierte en alcaldesa. Respuesta que no convenció a la treintañera, quien dijo que después del encuentro Garcia pasó del quinto lugar al cuarto en su lista de votación y que subió un puesto por el hecho de haber visitado El Bronx y no por su respuesta.

Andra Turner, una joven de 23 años de El Bronx, también aprovechó su conversación con la candidata de Brooklyn para preguntarle cuál era su posición sobre la Policía. "Básicamente me dijo que hay que encontrar un equilibrio para que haya seguridad en las comunidades y exigir responsabilidades a los oficiales".

Los planes de Garcia para Nueva York

"Creo que tenemos que tener una fuerza policial que sea efectiva, donde todos se sientan seguros independientemente del color de su piel y que necesitamos una reforma (policial) real, ya sea incrementando la edad de los oficiales o que (los policías) tengan que vivir en la ciudad'', anota Garcia, que luce un collar dorado en el que se puede leer: "Kathryn", un vestido verde –del mismo color que su campaña, ya que el medioambiente es uno de sus pilares en sus propuestas para la ciudad– y unas playeras blancas.

Una de las propuestas de la candidata, que trabajó en el Departamento de Protección Ambiental con el alcalde Michael Bloomberg, es aumentar la edad de reclutamiento de los policías de los 21 a los 25 años. "Hay una diferencia en el desarrollo entre las personas que están al principio de la veintena y quienes son veinteañeros un poco mayores. Les estamos pidiendo que hagan un trabajo muy difícil. Tenemos que asegurarnos de que sean lo suficientemente maduros para hacerlo".

Otra gran pregunta que tienen los ciudadanos es cómo Garcia hará que se recupere Nueva York, que aún se tambalea por las consecuencias que ha dejado la pandemia.

"Tengo un plan real, necesitamos enfocarnos en nuestras pequeñas empresas. Son el 50% de nuestro empleo del sector privado. Necesitan préstamos con un interés del 0%", anota con su voz grave.

La pandemia ha provocado, además de más de 30.000 muertes, que miles de negocios se hayan visto obligados a cerrar y que miles de familias no puedan pagar su hipoteca o alquiler.

"Mi plan es dar dinero a las personas que están indocumentadas o no tengan acceso a las ayudas que ha dado el Gobierno. Pero también es asegurarme de que las personas que realmente no puedan pagar el alquiler puedan acceder a los 2.000 millones que están disponibles para protegerlos de un desalojo. Tenemos que asegurarnos de que no tengamos una crisis de indigencia debido a los efectos de la COVID-19".

La cualidad que respaldan los medios que la apoyan es la experiencia que tiene por su larga carrera en la administración municipal de Nueva York. Aptitud que hasta ha recalcado el empresario Andrew Yang, uno de sus oponentes que había llevado hasta ahora la delantera en muchas encuestas y que ha elogiado a Garcia. En repetidas ocasiones ha sugerido que la ficharía para una posición de liderazgo en su Ayuntamiento. "Creo que si él piensa que yo debería dirigir su gobierno, entonces tal vez deberían votarme directamente a mí para dirigir el Gobierno", recalca la candidata, que empezó como becaria en el Departamento de Salud de la ciudad a los 22 años.