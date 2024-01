Milei, en Davos: “Occidente está en peligro por el socialismo”

Javier Milei jugaba en casa. El presidente argentino, en su primer viaje fuera de Argentina tras la toma de posesión, ha intervenido este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el lugar donde se reúne el poder político y económico del mundo.

Y Milei jugaba en casa, hasta el punto de que el fundador y presidente ejecutivo del foro, Klaus Schwab, ha afirmado en la presentación que Milei “ha devuelto el Estado de Derecho a Argentina”, como si Argentina hubiera estado fuera durante el mandato de Alberto Fernández, como si la motosierra de derechos sociales, feministas, la inflación desmedida y las privatizaciones totales supusieran un reforzamiento del Estado de Derecho.

Y como Milei jugaba en casa, cerró así su intervención ante la élite empresarial mundial: “Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y viva la libertad, ¡carajo!”

El presidente argentino, además, ha llegado a Davos con un mensaje contundente: “Occidente está en peligro por el socialismo”. Como si en Occidente no hubiera países capitalistas, como si los fenómenos golpistas de Jair Bolsonaro, Donald Trump, Viktor Orban o neofascistas como Giorgia Meloni, que gobiernan, han gobernado o pueden volver a gobernar tuvieran algo que ver con el socialismo. Como si el país europeo más grande que más ha amenazado el Estado de Derecho, la Polonia del PiS, no hubiera sido un régimen ultra de derechas.

Pero no, para Milei, el peligro es el socialismo, el “feminismo radical” y “la lucha del hombre contra la naturaleza”.

“Occidente se ha volcado al socialismo”, ha afirmado Milei: “Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro, porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza”.

Pero, claro, como el socialismo es la socialización de los medios de producción, y en Occidente Milei no encuentra ningún país así, mete a todo lo que no representa él en el mismo saco: “Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos”.

Y, entonces, añade: “Así es como llegamos al punto en el que con distintos nombres o formas, buena parte de las ofertas políticas aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas, ya sea que se declaren abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócrata cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad: la libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico”.

El presidente argentino, además, ha afirmado que “los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda”, y que “la primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la Mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda”.

“Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza”, ha dicho Milei en relación al combate contra el cambio climático: “Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han impregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente”.

Como no podía ser de otra manera, Milei cargó contra una de las herramientas esenciales de redistribución de la riqueza y de construcción del Estado de Bienestar, los impuestos: “El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad”.