Las monedas conmemorativas del Brexit que el Reino Unido tendrá que volver a fundir

Las monedas de 50 peniques que Reino Unido tenía acuñadas para conmemorar el Brexit el pasado 31 de octubre, la última fecha prevista para la salida de la Unión Europea, serán fundidas de nuevo para ser recicladas después de que el actual primer ministro, Boris Johnson, haya aceptado una nueva prórroga desde Bruselas para los próximos tres meses .

Según informa la agencia de noticias Bloomberg, el canciller de Hacienda de Reino Unido, Sajid Javid, anunció que la producción de estas monedas ya acuñadas se detuvo la semana pasada cuando se hizo evidente que se aproximaba una nueva prórroga.

El pasado lunes, cuando Johnson anunció una nueva prórroga para el próximo 31 de enero de 2020, se consensuó esta decisión en la Royal Mint, la casa de la moneda británica. Según adelantó la BBC, hasta la fecha se disponía de 10 millones de nuevas monedas de níquel y cobre, un proyecto promovido por Sajid David tras asumir su cargo en julio y haber sido ratificado por la Reina de Inglaterra.

En este sentido, su predecesor en el cargo, Philip Hamoond, había considerado producir una edición de monedas limitadas de unas 10.000 unidades aproximadamente, que se venderían a coleccionistas por el precio de 10 libras.

El diseño de la moneda ya fundida se componía, en una de sus caras, del perfil de la Reina Isabel II y una inscripción, en su reverso, con la frase "Paz, prosperidad, y amistad con todas las naciones (Peace, prosperity and friendship with all nations, en inglés)".

La casa británica de la moneda asume el coste del diseño y producción de estas monedas conmemorativas sin coste alguno para el contribuyente inglés. Además, el tesoro británico ha expresado que no se pronunciaría en relación a este hecho al tratarse de una "información comercialmente sensible".